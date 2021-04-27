Александрия в качестве сувениров продает болельщикам старый газон стадиона

"Александрия" начала реконструкция газона на своем домашнем стадионе - КСК "Ника".

Старый газон служил "горожанам" в течении 20 лет, однако и после замены ему найдено оригинальное применение.

Так, клуб решил реализовать некоторую часть газона в качестве сувениров болельщикам.

Всего за 99 гривен желающие могут приобрести небольшой участок газона "Ника".

При покупке клуб выдаст и именной сертификат, который подтвердит право собственности на газон и в котором зафиксированы технические характеристики (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией).

Купить такой сувенир можно в официальном онлайн-магазине клуба.