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Александрия в качестве сувениров продает болельщикам старый газон стадиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Старый газон Ники еще послужит в качестве сувениров

Александрия в качестве сувениров продает болельщикам старый газон стадиона

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" начала реконструкция газона на своем домашнем стадионе - КСК "Ника".

Старый газон служил "горожанам" в течении 20 лет, однако и после замены ему найдено оригинальное применение.

Так, клуб решил реализовать некоторую часть газона в качестве сувениров болельщикам.

Всего за 99 гривен желающие могут приобрести небольшой участок газона "Ника".

При покупке клуб выдаст и именной сертификат, который подтвердит право собственности на газон и в котором зафиксированы технические характеристики (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией).

Купить такой сувенир можно в официальном онлайн-магазине клуба.

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В статье: ФК Александрия
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 19:38
отакої, арендуполь,бери приклад
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+1
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
27.04.2021 в 18:59
Кто только не продает нашу землю...
Ответить
0
-2


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