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Александрия в качестве сувениров продает болельщикам старый газон стадиона
Старый газон Ники еще послужит в качестве сувениров
fco.com.ua
"Александрия" начала реконструкция газона на своем домашнем стадионе - КСК "Ника".
Старый газон служил "горожанам" в течении 20 лет, однако и после замены ему найдено оригинальное применение.
Так, клуб решил реализовать некоторую часть газона в качестве сувениров болельщикам.
Всего за 99 гривен желающие могут приобрести небольшой участок газона "Ника".
При покупке клуб выдаст и именной сертификат, который подтвердит право собственности на газон и в котором зафиксированы технические характеристики (площадь, расположение, год закладки и последний матч перед реконструкцией).
Купить такой сувенир можно в официальном онлайн-магазине клуба.
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