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Луческу: Стоимость некоторых игроков Динамо за сезон увеличилась вдвое, а то и втрое

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер продолжает рассказывать о чемпионском сезоне

Луческу: Стоимость некоторых игроков Динамо за сезон увеличилась вдвое, а то и втрое

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после завоевания чемпионского титула поделился мыслями о прогрессе футболистов.

"Надеюсь, то, чего я добился в "Динамо", станет уроком для всех. Чтобы вернуть себе титул через семь лет, после минус 23 очка в прошлом и доведя ее до плюс 13 с "Шахтером" в нынешнем сезоне.

Теперь я продемонстрировал, что важен не только талант. Настрой, который оживляет игроков, очень важен, менталитет победителей. Ведь это те же игроки, но разная подготовка, разная философия, разный дух и много работы.

Рад, что многие ценят мою работу в киевском "Динамо". Со стороны они лучше видели, насколько выросла команда, насколько выросли игроки. Стоимость некоторых за этот период увеличилась вдвое, а то и втрое", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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Комментарии (7)
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MIG-40 (Одесса)
27.04.2021 в 19:42
Посмотрим через годик-другой, какая очередь будет стоят из европейских команд, за этими, "динамовскими бревнами", как написано ниже. Время покажет, кто прав, а кто бла-бла-бла!
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+1
0
viajador (Кошмари City)
27.04.2021 в 19:39
Мінімум в 100 раз. Мінімум.
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+1
-1
download1 (huyersk)
27.04.2021 в 19:35
Луч сидить в трансфермаркеті у вільний час )
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+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
27.04.2021 в 19:32
зніміть с цигана корону., яку він втратив сім років назад.
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+2
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
27.04.2021 в 19:06
Динамовские бревна - бесценны! Потому что их никто не продает :)
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+3
-2
Hanter44 (Baburka)
27.04.2021 в 19:10
Бревна чемпионат не выигрывают.
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+2
-2
viajador (Кошмари City)
27.04.2021 в 19:40
В чемпіонаті серед колод - елементарно.
+1
-1


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