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Луческу: Стоимость некоторых игроков Динамо за сезон увеличилась вдвое, а то и втрое
Тренер продолжает рассказывать о чемпионском сезоне
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Главный тренер "
"Надеюсь, то, чего я добился в "Динамо", станет уроком для всех. Чтобы вернуть себе титул через семь лет, после минус 23 очка в прошлом и доведя ее до плюс 13 с "Шахтером" в нынешнем сезоне.
Теперь я продемонстрировал, что важен не только талант. Настрой, который оживляет игроков, очень важен, менталитет победителей. Ведь это те же игроки, но разная подготовка, разная философия, разный дух и много работы.
Рад, что многие ценят мою работу в киевском "Динамо". Со стороны они лучше видели, насколько выросла команда, насколько выросли игроки. Стоимость некоторых за этот период увеличилась вдвое, а то и втрое", - сказал Луческу.
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