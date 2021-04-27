Луческу: Стоимость некоторых игроков Динамо за сезон увеличилась вдвое, а то и втрое

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу после завоевания чемпионского титула поделился мыслями о прогрессе футболистов.

"Надеюсь, то, чего я добился в "Динамо", станет уроком для всех. Чтобы вернуть себе титул через семь лет, после минус 23 очка в прошлом и доведя ее до плюс 13 с "Шахтером" в нынешнем сезоне.

Теперь я продемонстрировал, что важен не только талант. Настрой, который оживляет игроков, очень важен, менталитет победителей. Ведь это те же игроки, но разная подготовка, разная философия, разный дух и много работы.

Рад, что многие ценят мою работу в киевском "Динамо". Со стороны они лучше видели, насколько выросла команда, насколько выросли игроки. Стоимость некоторых за этот период увеличилась вдвое, а то и втрое", - сказал Луческу.