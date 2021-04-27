Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

Нападающий " Мариуполя " Даниил Сикан, права на которого принадлежат "Шахтеру", вернулся в общей группе после серьезной травмы.

По имеющейся информации, игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона - с "Десной", который состоится 9 мая.

Также отмечается, что поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ, азовцы проведут дома.

Ну и напомним, что в текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.