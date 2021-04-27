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Сикан вернулся в общую группу Мариуполя
Но сыграть сможет лишь в последнем туре 9 мая
ФК Маріуполь
Нападающий "
По имеющейся информации, игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона - с "Десной", который состоится 9 мая.
Также отмечается, что поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ, азовцы проведут дома.
Ну и напомним, что в текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.
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