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Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

Премьер-лига
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Но сыграть сможет лишь в последнем туре 9 мая

Сикан вернулся в общую группу Мариуполя

ФК Маріуполь

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан, права на которого принадлежат "Шахтеру", вернулся в общей группе после серьезной травмы.

По имеющейся информации, игрок молодежной сборной Украины сможет помочь своей команде в заключительном матче сезона - с "Десной", который состоится 9 мая.

Также отмечается, что поскольку полная реконструкция футбольного газона на стадионе в Мариуполе завершена, то все три майских календарных матча чемпионата УПЛ, азовцы проведут дома.

Ну и напомним, что в текущем сезоне УПЛ 20-летний Сикан в составе мариупольской команды провел 13 матчей и забил два мяча.

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В статье: ФК Мариуполь Даниил Сикан
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