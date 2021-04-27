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Борячук: Если не ставить такие пенальти, разговоров могло бы быть еще больше
Возвращаясь к спорному пенальти в матче Мариуполь - Рух
Фото - ФК Рух / Автор невідомий
Нападающий "Руха" Андрей Борячук высказался о недавнем
— Андрей, в день матча с "Мариуполем" тебе исполнилось 25 лет. Приходилось когда-то ранее играть в день рождения, да еще так удачно – забить гол и заработать пенальти?
— Давненько это было. Накануне дня рождения, когда мне 19 лет было, мы играли по юношам в Одессе против "Черноморца". Так я тогда упал и сломал ключицу. А в этот раз уже все сложилось удачно — вышел на замену и забил гол.
— Было предчувствие, что можешь забить гол на день рождения?
— Может, это было не предчувствие, а сильный настрой и желание отличиться в этот день. Кроме того, что был мой день рождения, соперник тоже достался принципиальный — "Мариуполь", в составе которого я выступал пару лет назад. Поэтому этот матч был для меня особенным. Очень хотелось проявить себя и показать свои качества именно в игре против "Мариуполя".
— Когда вы поняли, что "Рух" выиграет матч у "Мариуполя"?
— Наверное, я думаю, как раз после второго гола "Руха", когда я отличился. Перед этим был пенальти, "Мариуполь" остался вдесятером. Даже в таких ситуациях, бывает, команды спасают матчи. Это футбол, и всякое бывает. Но после второго мяча, думаю, азовцам уже было бы сложно. После второго гола в их действиях появился разлад, как в обороне, так и в атаке. Потом мы забили третий, поставив точку в матче.
— Забитый гол — сработало голевое чутье?
— Получился хороший прострел, а я побежал в зону, где должен находиться центральный нападающий. Главное, что все получилось и забил гол.
— Момент с пенальти в ворота "Мариуполя", когда ты упал на входе в штрафную, вызвал много споров.
— Согласен, но ведь рефери в итоге назначил пенальти. Пересматривал момент. Думаю, там больше все-таки судья принял правильное решение, чем наоборот. Думаю, что если бы на нашем матче работал ВАР, рефери бы было легче разобраться с этим моментом. В итоге его отсутствие вызвало споры в моменте с пенальти. Касание в этом моменте было стопроцентным. Если не ставить такие пенальти, разговоров могло бы быть еще больше.
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