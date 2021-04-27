Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо

Экс-помощник Александра Хацкевича в " Динамо " Максим Шацких рассказал о работе того тренерского штаба с киевской командой.

"Я считаю, что за два года тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем выжал максимум из команды. Может быть, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали "Шахтер", но теряли очки там, где не должны были. Это факт. Была ротация, потому что были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть. Это опыт.

Мне, как футболисту, все время больше нравился график с матчами через три дня на четвертый, чем одна встреча в неделю. Сейчас такое поколение, что им сложно сыграть три игры за восемь дней. Не знаю, почему. Они устают, болеют, хотя сейчас условия для восстановления колоссальные. У нас таких не было", – сказал Шацких.