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Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо
Белорусский специалист руководил командой два года
Экс-помощник Александра Хацкевича в "
"Я считаю, что за два года тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем выжал максимум из команды. Может быть, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали "Шахтер", но теряли очки там, где не должны были. Это факт. Была ротация, потому что были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть. Это опыт.
Мне, как футболисту, все время больше нравился график с матчами через три дня на четвертый, чем одна встреча в неделю. Сейчас такое поколение, что им сложно сыграть три игры за восемь дней. Не знаю, почему. Они устают, болеют, хотя сейчас условия для восстановления колоссальные. У нас таких не было", – сказал Шацких.
Напомним, что Хацкевич руководил "Динамо" с лета 2017 по лето 2019, и за это время выиграл с командой два Суперкубка Украины.
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