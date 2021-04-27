  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Белорусский специалист руководил командой два года

Шацких: За два года тренерский штаб Хацкевича выжал максимум из Динамо

Новина українською

Экс-помощник Александра Хацкевича в "Динамо" Максим Шацких рассказал о работе того тренерского штаба с киевской командой.

"Я считаю, что за два года тренерский штаб во главе с Александром Хацкевичем выжал максимум из команды. Может быть, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали "Шахтер", но теряли очки там, где не должны были. Это факт. Была ротация, потому что были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть. Это опыт.

Мне, как футболисту, все время больше нравился график с матчами через три дня на четвертый, чем одна встреча в неделю. Сейчас такое поколение, что им сложно сыграть три игры за восемь дней. Не знаю, почему. Они устают, болеют, хотя сейчас условия для восстановления колоссальные. У нас таких не было", – сказал Шацких.

Напомним, что Хацкевич руководил "Динамо" с лета 2017 по лето 2019, и за это время выиграл с командой два Суперкубка Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Александр Хацкевич Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко Live

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ВасяКулебяка (Козливка)
27.04.2021 в 22:58
Максимум выжал Луческу пришел и слепил и с того что было.А при Хацкевиче был тока позор
Ответить
+2
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
27.04.2021 в 22:36
Скоріше навпаки: футболісти Динамо вичавлювали максимум можливостей Хацкевича як тренера. Реальний рівень його кваліфікації всі мали змогу побачити на прикладі Ротора
Ответить
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...