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Стала известна зарплата, которую Шахтер предложил Де Дзерби

Премьер-лига
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Горняки ждут решения тренера

Стала известна зарплата, которую Шахтер предложил Де Дзерби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" ждет решения главного тренера "Сассуоло" по поводу работы с донецкой командой.

Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Никола Шира, донецкий клуб предложил тренеру контракт на два года (до лета 2023) с зарплатой 4 млн евро в год.

Также отмечается, что данного тренера активно лоббирует директор по футболу "горняков" Дарио Срна.

Впрочем, Де Дзерби, контракт которого с "Сассуоло" заканчивается в июне, еще не принял окончательного решения.

По информации того же Шира, предложение тренеру готов сделать также и неназванный испанский клуб. Также Де Дзерби может и остаться в "Сассуоло".

Напомним, что Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с лета 2018 года. Под его руководством команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.

Также итальянский специалист возглавлял такие команды как, "Дарфо Боарио", "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто".

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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