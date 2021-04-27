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Стала известна зарплата, которую Шахтер предложил Де Дзерби
Горняки ждут решения тренера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Как сообщает известный итальянский журналист и инсайдер Никола Шира, донецкий клуб предложил тренеру контракт на два года (до лета 2023) с зарплатой 4 млн евро в год.
Также отмечается, что данного тренера активно лоббирует директор по футболу "горняков" Дарио Срна.
Впрочем, Де Дзерби, контракт которого с "Сассуоло" заканчивается в июне, еще не принял окончательного решения.
По информации того же Шира, предложение тренеру готов сделать также и неназванный испанский клуб. Также Де Дзерби может и остаться в "Сассуоло".
Напомним, что Де Дзерби тренирует "Сассуоло" с лета 2018 года. Под его руководством команда находится на 8-м месте в турнирной таблице Серии А.
Также итальянский специалист возглавлял такие команды как, "Дарфо Боарио", "Фоджа", "Палермо" и "Беневенто".
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