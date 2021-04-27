Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер начал подготовку к Днепру-1 без четырех игроков основы
Четверо травмированных, еще двое занимались по индивидуальной программе
shakhtar.com
"
27 апреля сессия в загородном комплексе "Святошин" длилась 50 минут. После разминки футболисты под контролем тренерского штаба провели две двусторонки на половине поля.
Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Тарас Степаненко и Алан Патрик. В списке травмированных по-прежнему Исмаили, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.
Напомним, что матч "Шахтера" с "Днепром-1" состоится в субботу 1 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Популярное сейчас
- Лунин заинтересовал один из клубов итальянской Серии А
- В Ивано-Франковске исчез экс-игрок Карпат и Динамо. Полиция просит о помощи
- Тернополь рискует потерять право проводить финал Кубка Украины
- Кулач лидирует, Цыганков подтягивается. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО