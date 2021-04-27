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Шахтер начал подготовку к Днепру-1 без четырех игроков основы

Премьер-лига
(1 голосов)

Четверо травмированных, еще двое занимались по индивидуальной программе

Шахтер начал подготовку к Днепру-1 без четырех игроков основы

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с "Днепром-1".

27 апреля сессия в загородном комплексе "Святошин" длилась 50 минут. После разминки футболисты под контролем тренерского штаба провели две двусторонки на половине поля.

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Тарас Степаненко и Алан Патрик. В списке травмированных по-прежнему Исмаили, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.

Напомним, что матч "Шахтера" с "Днепром-1" состоится в субботу 1 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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В статье: Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Алан Патрик Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораес СК Днепр-1 Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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download1 (huyersk)
27.04.2021 в 20:16
здається, Дніпро-1 поховає Шахтар остаточно
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.04.2021 в 20:27
В шахту.
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+2
-1
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Serega1111 (Киев)
27.04.2021 в 20:06
Автор, перечитай заголовок...
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
27.04.2021 в 20:13
За быстрое реагирование - респект)
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0
-1


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