Шахтер начал подготовку к Днепру-1 без четырех игроков основы

" Шахтер " начал подготовку к матчу 24-го тура УПЛ с "Днепром-1".

27 апреля сессия в загородном комплексе "Святошин" длилась 50 минут. После разминки футболисты под контролем тренерского штаба провели две двусторонки на половине поля.

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Тарас Степаненко и Алан Патрик. В списке травмированных по-прежнему Исмаили, Евгений Коноплянка, Жуниор Мораес и Валерий Бондарь.

Напомним, что матч "Шахтера" с "Днепром-1" состоится в субботу 1 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.