Луческу: Некоторые считают меня легендой, но я не хочу быть легендой, я хочу жить

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу после завоевания чемпионского титула рассказал о мотивации работать в 75 лет.

- Насколько велика дистанция от 2-го до 1-го места?

- На самом деле, огромная! Это как стометровка в легкой атлетике. Ты можешь улучшить время на долю секунды, но это требует большой работы.

- Что изменилось в команде за год?

- Интенсивность обучения, методы обучения, индивидуальные беседы. Только благодаря многочисленным дискуссиям нам удалось вместе создать прочный фундамент и снова заставить игроков поверить в себя. Футбол - это игра-импровизация, все начинается с этой прочной основы, с отличной организации.

- Вы всегда кажетесь в состоянии возбуждения, беспокойства.

- "Я мог бы держаться подальше от давления, но я не смог бы жить в тамом мире". Это высказывание и про меня. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Я не хочу быть легендой, я хочу жить!