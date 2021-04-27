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Луческу: Некоторые считают меня легендой, но я не хочу быть легендой, я хочу жить
Тренер рассказал о своей мотивации работать на высоком уровне
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "
- Насколько велика дистанция от 2-го до 1-го места?
- На самом деле, огромная! Это как стометровка в легкой атлетике. Ты можешь улучшить время на долю секунды, но это требует большой работы.
- Что изменилось в команде за год?
- Интенсивность обучения, методы обучения, индивидуальные беседы. Только благодаря многочисленным дискуссиям нам удалось вместе создать прочный фундамент и снова заставить игроков поверить в себя. Футбол - это игра-импровизация, все начинается с этой прочной основы, с отличной организации.
- Вы всегда кажетесь в состоянии возбуждения, беспокойства.
- "Я мог бы держаться подальше от давления, но я не смог бы жить в тамом мире". Это высказывание и про меня. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Я не хочу быть легендой, я хочу жить!
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