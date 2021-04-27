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УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера апреля
Без представителей Шахтера
Анатолій Спиця
На звание лучшего игрока месяца претендуют: Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Илья Забарный ("Динамо"), Алексей Довгий ("Львов"), Владлен Юрченко ("Заря"), Александр Бандура ("Рух"), Виталий Миколенко ("Динамо").
На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Александр Рябоконь ("Десна"), Владимир Шаран ("Александрия"), Анатолий Бессмертный ("Львов").
Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий,
Голосование продлится до 13:00 пятницы 30 апреля.
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