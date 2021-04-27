УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера апреля

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера в апреле

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Илья Забарный ("Динамо"), Алексей Довгий ("Львов"), Владлен Юрченко ("Заря"), Александр Бандура ("Рух"), Виталий Миколенко ("Динамо").

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Александр Рябоконь ("Десна"), Владимир Шаран ("Александрия"), Анатолий Бессмертный ("Львов").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 30 апреля.