  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера апреля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера апреля

Премьер-лига
(1 голосов)

Без представителей Шахтера

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера апреля

Анатолій Спиця

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте объявила о старте голосования за лучшего игрока и тренера в апреле

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Андрей Тотовицкий ("Десна"), Владислав Кулач ("Ворскла"), Илья Забарный ("Динамо"), Алексей Довгий ("Львов"), Владлен Юрченко ("Заря"), Александр Бандура ("Рух"), Виталий Миколенко ("Динамо").

На награду лучшему тренеру месяца претендуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Александр Рябоконь ("Десна"), Владимир Шаран ("Александрия"), Анатолий Бессмертный ("Львов").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Голосование продлится до 13:00 пятницы 30 апреля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Александр Бандура Алексей Довгий Владимир Шаран ФК Львов Анатолий Бессмертный Андрей Тотовицкий Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Рябоконь ФК Александрия Владислав Кулач Рух (Львов) Владлен Юрченко Виталий Миколенко Артем Бондаренко Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.04.2021 в 22:45
нету Каштру ???!!! почему? в игре с Александрией ШД владел мячом 55% игрового времени!!! да, проиграли, но установку то тренера выполнили. Значит лучший!!!
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.04.2021 в 22:40
Луческу, без сумніву, Сидорчук, якого чомусь немає в цьому списку.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...