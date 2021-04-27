Матч 25-го тура Минай - Шахтер перенесен в Киев

Матч 25 тура УПЛ между "Минаем" и "Шахтером" состоится 6 мая в Киеве. Место проведения - НСК "Олимпийский".

Причина переноса поединка из Ужгорода - невозможность проведения матча на "Авангарде" по техническим причинам в 19.00.

На такое решение УПЛ ссылается "Минай".

Согласно регламенту УПЛ сезона 2020/2021, все игры предпоследнего тура чемпионата должны состояться в одно время. Еще раньше УПЛ определила, что все матчи 25 тура должны начаться именно в 19.00.