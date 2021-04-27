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Матч 25-го тура Минай - Шахтер перенесен в Киев
Причина переноса - невозможность проведения матча на Авангарде по техническим причинам
shakhtar.com
Матч 25 тура
Причина переноса поединка из Ужгорода - невозможность проведения матча на "Авангарде" по техническим причинам в 19.00.
На такое решение УПЛ ссылается "Минай".
Согласно регламенту УПЛ сезона 2020/2021, все игры предпоследнего тура чемпионата должны состояться в одно время. Еще раньше УПЛ определила, что все матчи 25 тура должны начаться именно в 19.00.
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Источник:ФК Минай
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