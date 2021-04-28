Мораеса прооперировали в Барселоне

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перенес операцию на колене в Барселоне. Об этом сообщает Sport.ua.

Операция длилась три часа и прошла без осложнений.

Напомним, что в субботу, 24 апреля, на тренировке в преддверии поединка против "Александрии", 34-летний нападающий порвал крестообразные связки после неудачного приземления, когда пробивал головой с углового.

По предварительным прогнозам, Жуниор Мораес пропустит минимум полгода.

Отметим, что в текущем сезоне за "Шахтер" во всех турнирах бразилец провел 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.