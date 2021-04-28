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Мораеса прооперировали в Барселоне
Операция прошла без осложнений
Шахтар/Автор невідомий
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес перенес операцию на колене в Барселоне. Об этом сообщает Sport.ua.
Операция длилась три часа и прошла без осложнений.
Напомним, что в субботу, 24 апреля, на тренировке в преддверии поединка против "Александрии", 34-летний нападающий порвал крестообразные связки после неудачного приземления, когда пробивал головой с углового.
По предварительным прогнозам, Жуниор Мораес пропустит минимум полгода.
Отметим, что в текущем сезоне за "Шахтер" во всех турнирах бразилец провел 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.
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