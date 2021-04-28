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Федорчук: Положение Руха в турнирной таблице нас напрягало
"Желто-черные" не пропускают голы три матча подряд
fcrukh.com
Хавбек "Руха" Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча против "Львова".
"Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться. Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить.
Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше", - сказал Федорчук.
Напомним, что перенесенный матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух" состоится сегодня, 28 апреля. Начало - в 19:00. Отметим, что сейчас в турнирной таблице Премьер-лиги "желто-черные" находятся на 12-м месте, в активе клуба 20 баллов.
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