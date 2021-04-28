Федорчук: Положение Руха в турнирной таблице нас напрягало

Хавбек "Руха" Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча против "Львова".

"Победы в ключевых матчах добавили нам оптимизма и сил. Мы уже не на последнем месте, но вся борьба впереди и нельзя расслабляться. Мы находимся слишком плотно друг к другу в турнирной таблице. Одна победа может все изменить.

Как бы мы не говорили на камеру, что мы спокойны, но наше положение в турнирной таблице нас напрягало. В следующих матчах покажем, что можем еще лучше", - сказал Федорчук.