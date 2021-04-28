"Однажды не попал в заявку, так как администратор забыл мою форму". Игрок Руха - о периоде в Севастополе

Полузащитник "Руха Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Севастополь", рассказал, почему не получил шанс в крымском клубе.

"Наверное, из-за большой конкуренции.

Было место и курьезным историям, которые мешали мне закрепиться в основной команде. Однажды я должен был попасть в заявку "Севастополя" на матч против "Мариуполя", но состоялось что-то странное с моей формой. Если я не ошибаюсь, ее забыл администратор.

Поэтому я пропустил эту встречу, а в следующих матчах меня больше не привлекали к основе. Впоследствии я должен был получить еще один шанс, даже должен был ехать на сборы с первой командой, но, к сожалению, произошла аннексия Крыма", – сказал Кухарук.