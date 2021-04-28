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"Однажды не попал в заявку, так как администратор забыл мою форму". Игрок Руха - о периоде в Севастополе
Было место и курьезным историям
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Севастополь", рассказал, почему не получил шанс в крымском клубе.
"Наверное, из-за большой конкуренции.
Было место и курьезным историям, которые мешали мне закрепиться в основной команде. Однажды я должен был попасть в заявку "Севастополя" на матч против "Мариуполя", но состоялось что-то странное с моей формой. Если я не ошибаюсь, ее забыл администратор.
Поэтому я пропустил эту встречу, а в следующих матчах меня больше не привлекали к основе. Впоследствии я должен был получить еще один шанс, даже должен был ехать на сборы с первой командой, но, к сожалению, произошла аннексия Крыма", – сказал Кухарук.
Добавим, что сегодня, 28 апреля, состоится перенесенный матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух". Начало - в 19:00.
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