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"Однажды не попал в заявку, так как администратор забыл мою форму". Игрок Руха - о периоде в Севастополе

Премьер-лига
(1 голосов)

Было место и курьезным историям

"Однажды не попал в заявку, так как администратор забыл мою форму". Игрок Руха - о периоде в Севастополе

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха Андрей Кухарук, ранее выступавший за "Севастополь", рассказал, почему не получил шанс в крымском клубе.

"Наверное, из-за большой конкуренции.

Было место и курьезным историям, которые мешали мне закрепиться в основной команде. Однажды я должен был попасть в заявку "Севастополя" на матч против "Мариуполя", но состоялось что-то странное с моей формой. Если я не ошибаюсь, ее забыл администратор.

Поэтому я пропустил эту встречу, а в следующих матчах меня больше не привлекали к основе. Впоследствии я должен был получить еще один шанс, даже должен был ехать на сборы с первой командой, но, к сожалению, произошла аннексия Крыма", – сказал Кухарук.

Добавим, что сегодня, 28 апреля, состоится перенесенный матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух". Начало - в 19:00.

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В статье: ФК Севастополь Рух (Львов) Андрей Кухарук
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Navudo
28.04.2021 в 11:28
Цього гравця прізвище не Кухарчук, а Кухарук!!!!
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