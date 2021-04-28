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Бывший бомбардир Десны посетил тренировку клуба УПЛ

Премьер-лига
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Филиппов пообщался бывшими партнерами и тренерским штабом

Бывший бомбардир Десны посетил тренировку клуба УПЛ

Фото: ФК Десна Чернигов

Новина українською

Нападающий бельгийского "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов посетил тренировку "Десны".

28-летний футболист тепло пообщался с бывшими партнерами и тренерским штабом.

"Десна" нуждается в положительных эмоциях, ведь из-за двух подряд поражений от аутсайдеров "Миная" и "Львова" подопечные Александра Рябоконя опустились на 6-е место в турнирной таблице УПЛ. Отметим, что на данный момент северяне находятся вне еврокубковой зоны.

Напомним, что за "Десну" Александр Филиппов играл с июля 2016-го по 2020-й год. В составе черниговского клуба форвард провел 126 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 11 результативных передач.

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Фото: ФК Десна

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
ФК Десна

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