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Забарный: Многие говорили, что Динамо не станет чемпионом - но мы доказали, что можем
Защитник "бело-синих" - о чемпионстве команды в УПЛ
Фото: Динамомания/Автор –Olya Shcherbitskaya
Защитник "Динамо" Илья Забарный прокомментировал чемпионство команды в УПЛ.
– Эмоции даже не описать. Чемпионами стали за долгое время.
- +13 очков – "Шахтер"преподнес подарок к чемпионству. Это приятно?
– Конечно, приятно, но будем делать больше отрыв. Знаю, что многие говорили, что мы не станем чемпионами, что будет "Шахтер", как всегда. Но вот мы доказали, что можем. Сейчас новая эра "Динамо".
Давно хотел забить, наконец-то это случилось", – сказал Забарный.
Напомним, что в матче 23-го тура Премьер-лиги против "Ингульца"18-летний футболист открыл счет на 4-й минуте встречи.
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