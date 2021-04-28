"Боженька отвёл". Бондарь рассказал о тяжелой травме

Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь рассказал подробности своей травмы.

"Многие говорили, что по показаниям там были "кресты". На следующий день сделали МРТ. Боженька отвёл, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена.

Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию - подождать нужно больше, если нет - понадобится меньше времени для восстановления.

Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно всё покажет", - сказал Бондарь.