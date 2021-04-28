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"Боженька отвёл". Бондарь рассказал о тяжелой травме
Защитнику предстоит еще одно исследование
Защитник "Шахтер" Валерий Бондарь рассказал подробности своей травмы.
"Многие говорили, что по показаниям там были "кресты". На следующий день сделали МРТ. Боженька отвёл, крестообразные связки и мениски целы. Порвал боковую связку колена.
Сроки восстановления будут зависеть от того, нужна ли будет операция или нет. Если нужно делать операцию - подождать нужно больше, если нет - понадобится меньше времени для восстановления.
Сейчас не могу ничего прогнозировать, потому что еще нужно сделать одно исследование, которое точно всё покажет", - сказал Бондарь.
Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Валерий Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.
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