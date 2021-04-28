Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Динамо успешно перенес операцию и вернулся в Киев
В общую группу Нещерет сможет вернуться приблизительно через три месяца
Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет был успешно прооперирован в Мюнхене и уже в понедельник вернулся в Киев.
Напомним, Руслану понадобилось хирургическое вмешательство в связи с травмой плеча.
Как сообщил клубной пресс-службе главный врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун, Руслан уже начал проходить раннюю послеоперационную реабилитацию на клубной базе. В общую группу голкипер сможет вернуться приблизительно через три месяца, то есть к началу нового сезона.
Отметим, что в нынешнем сезоне 19-летний вратарь провел за первую команду "Динамо" три матча в Премьер-лиге, а также выездной поединок Лиги чемпионов с "Барселоной".
Популярное сейчас
- Реанимация мертвого? Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по поводу смерти Марадоны
- Олимпик - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2021
- Реал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля
- Динамо - чемпион. Между Шахтёром и Зарёй четыре очка. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО