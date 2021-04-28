Игрок Олимпика: Разобрали наши ошибки и готовимся сыграть по-другому против Зари

Футболист "Олимпика" Орест Лебеденко поделился мыслями о предстоящем матче с "Зарей".

"Это футбол: сегодня мы боремся за что-то, а завтра вылетаем, послезавтра снова боремся. Тем-то он и интересен для людей. Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге. На оставшиеся 4 матча мы настроимся на 100 процентов. Нам обидно проигрывать - 9 матчей без побед - это психологически тяжело. Черная полоса не может быть всегда. Когда-то это закончиться, и я надеюсь, уже в ближайших матчах.

Мы разобрали наши ошибки в последней игре и готовимся сыграть по-другому против "Зари". Не могу сказать, что мы готовим сюрпризы, просто лучше разобрали игру "Зари", тем более, что два дня назад играли против них. Где-то нам не удалось воспользоваться подсказками тренера, которые были в прошлой игре. Сейчас попробуем ими лучше воспользоваться", — сказал Лебеденко.