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Игрок Олимпика: Разобрали наши ошибки и готовимся сыграть по-другому против Зари
Донецкой команде нужно сделать все, чтобы остаться в УПЛ
Фото: ФК Олимпик Донецк
Футболист "Олимпика" Орест Лебеденко поделился мыслями о предстоящем матче с "Зарей".
"Это футбол: сегодня мы боремся за что-то, а завтра вылетаем, послезавтра снова боремся. Тем-то он и интересен для людей. Нам нужно сделать все, чтобы остаться в Премьер-лиге. На оставшиеся 4 матча мы настроимся на 100 процентов. Нам обидно проигрывать - 9 матчей без побед - это психологически тяжело. Черная полоса не может быть всегда. Когда-то это закончиться, и я надеюсь, уже в ближайших матчах.
Мы разобрали наши ошибки в последней игре и готовимся сыграть по-другому против "Зари". Не могу сказать, что мы готовим сюрпризы, просто лучше разобрали игру "Зари", тем более, что два дня назад играли против них. Где-то нам не удалось воспользоваться подсказками тренера, которые были в прошлой игре. Сейчас попробуем ими лучше воспользоваться", — сказал Лебеденко.
Напомним, что перенесенный матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" состоится сегодня, 28 апреля. Начало - в 17:00. Отметим, что в прошлом туре две команды встречались и победа завершилась для "луганчан" со счетом 2:1.
Добавим, что после 23-х туров в турнирной таблице УПЛ "дончане"занимают предпоследнюю позицию, в активе клуба 18 зачетных пунктов. "Луганчане" идут в тройке лидеров, набрав 41 балл.
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