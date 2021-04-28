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Де Пена: Думаю, у меня есть необходимый уровень, чтобы попасть в сборную Уругвая

Премьер-лига
(1 голосов)

Уругваец чувствует себя очень хорошо с физической и футбольной точки зрения

Де Пена: Думаю, у меня есть необходимый уровень, чтобы попасть в сборную Уругвая

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своей мечте выступать за национальную сборную Уругвая.

"Нахожусь ли я в лучшей своей форме и мечтаю ли о сборной Уругвая? Думаю, да, я чувствую себя очень хорошо с физической и футбольной точки зрения. Говорят, что идеальный возраст для футболиста – от 27-ми до 33 лет. Мне сейчас 29 лет и я чувствую себя более зрелым и готовым физически.

В течение сезона мы обычно играем по три игры в неделю, и я хорошо их проводил, внося свой вклад в общее дело. Очевидно, что я мечтаю попасть в национальную сборную Уругвая, и хотя это сложно, думаю, что у меня есть необходимый уровень, чтобы получить вызов. Это все – ежедневная работа", - сказал де Пена.

Отметим, что в нынешнем сезоне за "Динамо" во всех турнирах 29-летний футболист провел 31 матч, в котором забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

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В статье: Динамо (Киев) Уругвай Карлос де Пена
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Источник:
Salimo

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Комментарии (1)
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FMykolka (Kиев)
28.04.2021 в 13:59
Може, в збірну України краще?
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