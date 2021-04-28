Де Пена: Думаю, у меня есть необходимый уровень, чтобы попасть в сборную Уругвая

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена рассказал о своей мечте выступать за национальную сборную Уругвая.

"Нахожусь ли я в лучшей своей форме и мечтаю ли о сборной Уругвая? Думаю, да, я чувствую себя очень хорошо с физической и футбольной точки зрения. Говорят, что идеальный возраст для футболиста – от 27-ми до 33 лет. Мне сейчас 29 лет и я чувствую себя более зрелым и готовым физически.

В течение сезона мы обычно играем по три игры в неделю, и я хорошо их проводил, внося свой вклад в общее дело. Очевидно, что я мечтаю попасть в национальную сборную Уругвая, и хотя это сложно, думаю, что у меня есть необходимый уровень, чтобы получить вызов. Это все – ежедневная работа", - сказал де Пена.