Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира

Если сравнивать с нынешним состоянием Месси и Роналду - то возможно... но я бы все равно ему первенство не отдал Сильно он нестабильный. А выложиться на одну игру и Месси и Роналду еще и сейчас могут не хуже Неймара. Но им оно уже даром не надо, они уже всем всё доказали. А Неймар кроме своих модных причесок ничего так и не смог пока достичь. А возраст уже поджимает.