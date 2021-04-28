  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира

Премьер-лига
(2 голосов)

Небанально

Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира

Фото: Eurosport

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, кого считает самым сильным футболистом мира сейчас.

"Самый сильный – Неймар. Когда он в хорошей форме. Также хорошо играет Мбаппе.

Неймар напоминает феномен Роналдо: он лучший, когда показывает лучшего себя и ни на что не отвлекается", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.

Отметим, что в текущем сезоне за "ПСЖ" во всех турнирах 29-летний бразилец провел 24 матча, в которых забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.

Читайте такжеГвардиола упрекнул Неймара переходом из Барселоны в ПСЖ

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Неймар Динамо (Киев) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcinter1908

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
28.04.2021 в 15:02
100%... "він найкращий, коли показує найкращого себе і ні на що не відволікається" Проте на превеликий жаль, це буває не часто
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
28.04.2021 в 14:44
если говорить конкретно о футболе и футбольном интеллекте, а не о финтах, спринтерских забегах и медийной популярности, то лучший игрок - это де Брюйне. но это имхо-имхо конечно.
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
28.04.2021 в 13:59
Если сравнивать с нынешним состоянием Месси и Роналду - то возможно... но я бы все равно ему первенство не отдал Сильно он нестабильный. А выложиться на одну игру и Месси и Роналду еще и сейчас могут не хуже Неймара. Но им оно уже даром не надо, они уже всем всё доказали. А Неймар кроме своих модных причесок ничего так и не смог пока достичь. А возраст уже поджимает.
Ответить
+8
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
28.04.2021 в 14:38
плюсанув, але то його думка)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...