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Не Месси и не Роналду: Луческу назвал самого сильного игрока мира
Небанально
Фото: Eurosport
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал, кого считает самым сильным футболистом мира сейчас.
"Самый сильный – Неймар. Когда он в хорошей форме. Также хорошо играет Мбаппе.
Неймар напоминает феномен Роналдо: он лучший, когда показывает лучшего себя и ни на что не отвлекается", – сказал Луческу в интервью Tuttosport.
Отметим, что в текущем сезоне за "ПСЖ" во всех турнирах 29-летний бразилец провел 24 матча, в которых забил 14 голов и сделал 9 результативных передач.
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