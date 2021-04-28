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"Мы – это Динамо! Киев – это мы". Кличко поздравил столичный клуб с чемпионством

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевский городской голова доволен достижением любимой команды

"Мы – это Динамо! Киев – это мы". Кличко поздравил столичный клуб с чемпионством

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил футбольный клуб "Динамо" Киев с завоеванием чемпионского титула.

"Дорогие динамовцы!

Искренне поздравляю свою с детства любимую команду с очередным чемпионским титулом. Легких побед в спорте не бывает, но этот ваш триумф, учитывая обстоятельства, в которых добывался, выдался особенно тяжелым.

Тем более эффектное, заслуженное и справедливое золото-2021. Оно символизирует победу не только над соперниками и обстоятельствами, а прежде всего – над собой.

Вы еще раз убедительно доказали: только упорный труд, командный дух и вера в свои силы делает лидеров – чемпионами.

Вдохновение футболистов, честолюбие и мудрость главного тренера, последовательность и стойкость руководства, действительно героические усилия всех работников персонала – вот факторы, которые позволили, несмотря на пандемическое безумие, вернуть Киеву привычный статус футбольной столицы.

"Мы – это "Динамо"! Киев – это мы!" Под этим лозунгом самый популярный клуб Украины демонстрирует сегодня передовые результаты на фоне действительно чемпионской игры. Вижу в этом закономерную преемственность, ведь в этом году исполняется 60 лет с момента завоевания киевским коллективом первого чемпионства, а буквально через несколько дней мы будем отмечать юбилей блестящей победы ваших предшественников из команды Лобановского в европейском Кубке кубков.

Желаю и вам не останавливаться в своем спортивном взлете, стремиться к новым турнирным высотам, конечно же, и на международной арене.

Желаю завершить сезон еще одним успехом – положить золотые медали в Кубок Украины.

Киев гордится вами, чемпионы наших сердец!"

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В статье: Виталий Кличко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (4)
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Динамо-машина (Киев)
28.04.2021 в 15:22
Взяточник кличко, как там твой дружок мыкытась?
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10 (Феодосия)
28.04.2021 в 15:16
Они там охренели. Используют имя клуба для своего пиара! Кличко, Кравчук... кто следующий? Зеленский? Вы денег лучше дайте на трансферы. Глоры тьфу...
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+1
-1
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Динамо-машина (Киев)
28.04.2021 в 15:21
Денег дать? С хрена ли? Бюджетные деньги надо тратить на нужды города, на инфраструктуру, на здравоохранение и т.д. А Динамо есть кому давать деньги, плюс два подряд выхода в ЛЧ принесли клубу 60-80 млн. евро.
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+1
0
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c99baf (Харьков)
28.04.2021 в 14:47
Виталий,а кто текст написал?
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0
0


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