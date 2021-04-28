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"Мы – это Динамо! Киев – это мы". Кличко поздравил столичный клуб с чемпионством
Киевский городской голова доволен достижением любимой команды
Фото: ФК Динамо Киев
Киевский городской голова Виталий Кличко поздравил футбольный клуб "Динамо" Киев с завоеванием чемпионского титула.
"Дорогие динамовцы!
Искренне поздравляю свою с детства любимую команду с очередным чемпионским титулом. Легких побед в спорте не бывает, но этот ваш триумф, учитывая обстоятельства, в которых добывался, выдался особенно тяжелым.
Тем более эффектное, заслуженное и справедливое золото-2021. Оно символизирует победу не только над соперниками и обстоятельствами, а прежде всего – над собой.
Вы еще раз убедительно доказали: только упорный труд, командный дух и вера в свои силы делает лидеров – чемпионами.
Вдохновение футболистов, честолюбие и мудрость главного тренера, последовательность и стойкость руководства, действительно героические усилия всех работников персонала – вот факторы, которые позволили, несмотря на пандемическое безумие, вернуть Киеву привычный статус футбольной столицы.
"Мы – это "Динамо"! Киев – это мы!" Под этим лозунгом самый популярный клуб Украины демонстрирует сегодня передовые результаты на фоне действительно чемпионской игры. Вижу в этом закономерную преемственность, ведь в этом году исполняется 60 лет с момента завоевания киевским коллективом первого чемпионства, а буквально через несколько дней мы будем отмечать юбилей блестящей победы ваших предшественников из команды Лобановского в европейском Кубке кубков.
Желаю и вам не останавливаться в своем спортивном взлете, стремиться к новым турнирным высотам, конечно же, и на международной арене.
Желаю завершить сезон еще одним успехом – положить золотые медали в Кубок Украины.
Киев гордится вами, чемпионы наших сердец!"
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