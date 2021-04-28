Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В среду Динамо начнет подготовку к завершающим матчам сезона
Все игры будут на выезде
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
В воскресенье, 25 апреля, победив дома "Ингулец", киевское "Динамо" досрочно, за три тура до завершения Премьер-лиги, завоевало первый за пять лет титул чемпионов Украины.
После матча на "Олимпийском" состоялось торжественное вручение кубка и медалей, после чего празднование продолжилось и в раздевалке.
После матча Мирча Луческу предоставил команде два выходных дня. Вновь динамовцы соберутся на клубной базе в Конче-Заспе в среду ближе к вечеру и проведут тренировку.
Впереди у киевлян четыре официальных матча до завершения сезона, среди которых матч за еще один трофей – Кубок Украины. Отметим, что все они - выездные:
1 мая. Полтава. УПЛ. "Ворскла" - "Динамо",
5 мая. Мариуполь. УПЛ. "Мариуполь" - "Динамо",
9 мая. Коваливка. УПЛ. "Колос" - "Динамо",
13 мая. Тернополь. КУ. "Динамо" - "Заря".
Популярное сейчас
- Олимпик - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2021
- Григорий Суркис: В восторге от того, что Ярославский решил вернуть бренд Металлиста
- Реал и Челси разошлись миром, а Бавария нашла нового тренера. Главные новости от 27 апреля
- Динамо - чемпион. Между Шахтёром и Зарёй четыре очка. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО