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В среду Динамо начнет подготовку к завершающим матчам сезона

Премьер-лига
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Все игры будут на выезде

В среду Динамо начнет подготовку к завершающим матчам сезона

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

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В воскресенье, 25 апреля, победив дома "Ингулец", киевское "Динамо" досрочно, за три тура до завершения Премьер-лиги, завоевало первый за пять лет титул чемпионов Украины.

После матча на "Олимпийском" состоялось торжественное вручение кубка и медалей, после чего празднование продолжилось и в раздевалке.

После матча Мирча Луческу предоставил команде два выходных дня. Вновь динамовцы соберутся на клубной базе в Конче-Заспе в среду ближе к вечеру и проведут тренировку.

Впереди у киевлян четыре официальных матча до завершения сезона, среди которых матч за еще один трофей – Кубок Украины. Отметим, что все они - выездные:

1 мая. Полтава. УПЛ. "Ворскла" - "Динамо",

5 мая. Мариуполь. УПЛ. "Мариуполь" - "Динамо",

9 мая. Коваливка. УПЛ. "Колос" - "Динамо",

13 мая. Тернополь. КУ. "Динамо" - "Заря".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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