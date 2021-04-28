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Кочергин: Надеюсь, в этом году у Зари получится подняться на второе место
В прошлом году немного не хватило
Полузащитник луганской "
"Наша задача - выходить и выигрывать, а там уже будет видно. Это "Шахтер" должен снова оступиться, чтобы мы включились в борьбу за "серебро". Посмотрим, как будет складываться ситуация.
Конечно хотелось бы оказаться на втором месте. В прошлом сезоне немного не хватило. В этом году надеюсь, что у нас получится", - сказал Кочергин.
Напомним, что матч "Олимпик" - "Заря" начнется сегодня в 17:00, а UA-Футбол проведет
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