Кочергин: Надеюсь, в этом году у Зари получится подняться на второе место

Полузащитник луганской " Зари " Владислав Кочергин поделился ожиданиями от предстоящего перенесенного поединка 10-го тура УПЛ против "Олимпика".

"Наша задача - выходить и выигрывать, а там уже будет видно. Это "Шахтер" должен снова оступиться, чтобы мы включились в борьбу за "серебро". Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Конечно хотелось бы оказаться на втором месте. В прошлом сезоне немного не хватило. В этом году надеюсь, что у нас получится", - сказал Кочергин.