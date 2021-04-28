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Кочергин: Надеюсь, в этом году у Зари получится подняться на второе место

Премьер-лига
(1 голосов)

В прошлом году немного не хватило

Кочергин: Надеюсь, в этом году у Зари получится подняться на второе место

Новина українською

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кочергин поделился ожиданиями от предстоящего перенесенного поединка 10-го тура УПЛ против "Олимпика".

"Наша задача - выходить и выигрывать, а там уже будет видно. Это "Шахтер" должен снова оступиться, чтобы мы включились в борьбу за "серебро". Посмотрим, как будет складываться ситуация.

Конечно хотелось бы оказаться на втором месте. В прошлом сезоне немного не хватило. В этом году надеюсь, что у нас получится", - сказал Кочергин.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Заря" начнется сегодня в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Владислав Кочергин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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dok2018 (DNEPR)
28.04.2021 в 18:04
Дуже хотілося б ,але не дадуть. Будуть глушити суддями,чи якось інакше. Прикро ,але це наша реальність.......
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+1
0
Shilov 2020 (Кировоград )
28.04.2021 в 17:56
Я очень надеюсь что Зорька не подведет и станет второй в чемпионате!!!! Я думаю что ей это нужнее чем Шахтеру только потому что оценить собственные силы и тот факт способна ли она играть в Лиге Чемпионов или она так и останется как и Металист погибший вечно третьей!!!!!!!!!!!!!
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+1
0
дедушка (Сумы)
28.04.2021 в 17:37
Уже Включились судейки.Не засчитали чистый гол и не за что выгнали вратаря.Спасают великий шахтёр.
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+2
-1
Damien (Kyiv)
28.04.2021 в 17:07
Не, не сможет. Бабло побеждает зло, побеждает добро, бабло вообще все побеждает. В общем, бабло Шахтёра сыграет как надо.
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+3
0
10 (Феодосия)
28.04.2021 в 17:00
Нафиг надо. То, что Шахтёр пройдёт квалификацию в лч я могу поверить, а вот то, что Заря сможет - нет
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+2
-3
ulych (Запоріжжя)
28.04.2021 в 16:56
Ми теж сподіваємося...
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+3
-2


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