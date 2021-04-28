  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Василь получил красную карточку

Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО

olimpik.com.ua

Новина українською

Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", получил серьезную травму в перенесенном матче 10-го тура с "Зарей".

На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан Каргбо с травмой ноги увезли на карете скорой помощи, в то время как Василь получил прямую красную карточку, хотя и был первый на мяче.

Точные данные о травме Каргбо, как и сроки восстановления игрока, станут известны позднее.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Никола Василь Ибрагим Каргбо-младший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...