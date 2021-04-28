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Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО
Василь получил красную карточку
olimpik.com.ua
Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", получил серьезную травму в перенесенном матче 10-го тура с "Зарей".
На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан Каргбо с травмой ноги увезли на карете скорой помощи, в то время как Василь получил прямую красную карточку, хотя и был первый на мяче.
Точные данные о травме Каргбо, как и сроки восстановления игрока, станут известны позднее.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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