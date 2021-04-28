Каргбо получил травму в матче с Зарей, его увезли со стадиона на скорой - ВИДЕО

Нападающий "Олимпика" Ибрагим Каргбо, права на которого принадлежат "Динамо", получил серьезную травму в перенесенном матче 10-го тура с "Зарей".

На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан Каргбо с травмой ноги увезли на карете скорой помощи, в то время как Василь получил прямую красную карточку, хотя и был первый на мяче.

Точные данные о травме Каргбо, как и сроки восстановления игрока, станут известны позднее.