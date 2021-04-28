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Де Пена: Летом будут предложения от разных команд и мы примем лучшее решение
У уругвайца осталось полгода по контракту с киевлянами
Уругвайский полузащитник "
"Переход в MLS был бы отличной возможностью, ведь это лига, которая быстро растет. Я разговаривал с представителями "Далласа" (клуб MLS), они проявили ко мне большой интерес, но тогда этот переход был не для меня.
В то время "Динамо" не приняло предложение, потому что хотело, чтобы я остался, чтобы закончить чемпионат, и я должен был это принять.
У меня осталось шесть месяцев по контракту, посмотрим, что будет дальше. Когда откроется трансферное окно, будут предложения от разных команд, и мы примем лучшее решение", - сказал де Пена.
Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле 2020 года на правах свободного агента и с того момента сыграл за киевлян 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 ассистов.
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