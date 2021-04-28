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Де Пена: Летом будут предложения от разных команд и мы примем лучшее решение

Премьер-лига
(1 голосов)

У уругвайца осталось полгода по контракту с киевлянами

Де Пена: Летом будут предложения от разных команд и мы примем лучшее решение

Новина українською

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена рассказал об интересе со стороны одного из клубов MLS, а также порассуждал о своем будущем.

"Переход в MLS был бы отличной возможностью, ведь это лига, которая быстро растет. Я разговаривал с представителями "Далласа" (клуб MLS), они проявили ко мне большой интерес, но тогда этот переход был не для меня.

В то время "Динамо" не приняло предложение, потому что хотело, чтобы я остался, чтобы закончить чемпионат, и я должен был это принять.

У меня осталось шесть месяцев по контракту, посмотрим, что будет дальше. Когда откроется трансферное окно, будут предложения от разных команд, и мы примем лучшее решение", - сказал де Пена.

Напомним, что де Пена пришел в "Динамо" в апреле 2020 года на правах свободного агента и с того момента сыграл за киевлян 77 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 15 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
Salimo

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Комментарии (4)
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fanat_football (Херсон)
28.04.2021 в 20:00
Жалко, если уйдет. Хороший игрок.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.04.2021 в 19:21
Нужно хоть за пару лямов продать
Ответить
+2
-1
госпітальєр (львів)
28.04.2021 в 19:02
нехай "безплатний" йде куди хоче,пенальті пробити зможуть і без нього,а більше він ніна що не здатний
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0
-6
E.M.O.S.H. (Харьков)
28.04.2021 в 19:22
Не пишите ерунду! Очень полезный игрок для ДК в этом сезоне. Достоин большего чем сейчас имеет.
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+6
0


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