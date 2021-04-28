Де Пена: Летом будут предложения от разных команд и мы примем лучшее решение

Уругвайский полузащитник " Динамо " Карлос Де Пена рассказал об интересе со стороны одного из клубов MLS, а также порассуждал о своем будущем.

"Переход в MLS был бы отличной возможностью, ведь это лига, которая быстро растет. Я разговаривал с представителями "Далласа" (клуб MLS), они проявили ко мне большой интерес, но тогда этот переход был не для меня.

В то время "Динамо" не приняло предложение, потому что хотело, чтобы я остался, чтобы закончить чемпионат, и я должен был это принять.

У меня осталось шесть месяцев по контракту, посмотрим, что будет дальше. Когда откроется трансферное окно, будут предложения от разных команд, и мы примем лучшее решение", - сказал де Пена.