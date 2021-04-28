Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Братья Суркисы провели личную и продолжительную встречу с Луческу
Руководство клуба выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон
Киевское "Динамо", получив два дня отдыха после победы над "Ингульцом" (5:0),
К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.
Кроме того, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство "Динамо" поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.
Напомним, что в июле прошлого года "Динамо" подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.
Популярное сейчас
- За золото и выход в группу ЛЧ – стала известна сумма бонусов для Луческу за успехи с Динамо
- Реанимация мертвого? Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по поводу смерти Марадоны
- Ветеран Карпат и Динамо, которого искала полиция, нашелся
- Динамо приписывают интерес к Буффону, Лунин может оказаться в Милане. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
Новости по теме
- 21:30 Украинские Критика Суркисов и Луческу продолжается. Ультрас подключили еще Медведчука
- 19:40 Украинские Луческу: Когда я принял Динамо, команда находилась в очень плохой ситуации
- 17:18 Украинские Ультрас Динамо: Мы никогда не примем главным тренером человека, для которого Украина с Россией - это одна страна