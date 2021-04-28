Братья Суркисы провели личную и продолжительную встречу с Луческу

Киевское "Динамо", получив два дня отдыха после победы над "Ингульцом" (5:0), начало подготовку к игре 24 тура УПЛ против "Ворсклы" .

К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.

Кроме того, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство "Динамо" поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.

Напомним, что в июле прошлого года "Динамо" подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.