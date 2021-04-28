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Братья Суркисы провели личную и продолжительную встречу с Луческу

Премьер-лига
(4 голосов)

Руководство клуба выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон

Братья Суркисы провели личную и продолжительную встречу с Луческу

Новина українською

Киевское "Динамо", получив два дня отдыха после победы над "Ингульцом" (5:0), начало подготовку к игре 24 тура УПЛ против "Ворсклы".

К оставшимся играм чемпионата и финалу Кубка динамовцы будут готовиться в сильнейшей составе, в досрочный отпуск никого из подопечных Мирча Луческу не отпускал.

Кроме того, в эти дни, после завоевания командой чемпионских медалей, состоялась личная и продолжительная встреча между владельцами столичного клуба братьями Суркисами и главным тренером команды Мирчей Луческу. Руководство "Динамо" поблагодарило специалиста за проделанную работу в чемпионате и выразило полную поддержку румынскому тренеру и на будущий сезон.

Напомним, что в июле прошлого года "Динамо" подписало контракт с Мирчей Луческу на два года с опцией пролонгации еще на год.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Maldini (Киев)
28.04.2021 в 19:36
Господи.где были сурки, когда был жив Великий Лобановский!?Как хочется возрождения Динамо,чтобы там были украинцы: и директор,и руководство,и особенно тренер,за футболистов молчу!Пока полный"кердык!"и тара-рам!Играют команды 1 лиги в высшей,ну куда это годится?!И радоваться за Динамо,вы чё с дуба упали?!В Эвропе себя уже показали...скромней надо быть,скромнее!
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+2
-7
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Просто Квашин (Харьков)
28.04.2021 в 19:56
Идиот ты мокшанский... Косишь под любителя Украины ??? А ник у тебя почему не украинский...
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2021 в 19:04
Нападників шукайте, а то вас знову в Європі будуть вільяреалити.
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+6
-2
aleks68
28.04.2021 в 19:03
поцелуйтесь хоть в дёсна.посмотрел бы на их рожи лет 10 назад
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+5
-9
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 19:29
Не стоит экстраполировать свой опыт на других… если тебе нравится целоваться с мужиками в дёсны, это не значит, что другим понравится :)
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+5
-2
Hanter44 (Baburka)
28.04.2021 в 20:04
Бери пример с него.Он так смазан салом,что в любую задницу проскользнет.
+1
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 20:34
хЭнтер, то что ты разбираешься в гомосексуальных утехах, меня тоже не удивляет :) только зачем вы об этом на спортивном сайте всем рассказываете? :)
+1
-1
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Просто Квашин (Харьков)
28.04.2021 в 19:57
..ты на себя хрон посмотри в зеркало...
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+2
-2


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