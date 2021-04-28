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В Минае появилась женская команда

Премьер-лига
(1 голосов)

Будут развивать женский футбол на Закарпатье

В Минае появилась женская команда

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" заключил договор о долговременном сотрудничестве с женской командой ЗОДЮСШ.

Таким образом, в "Минае" будет не только мужская, но и женская команда.

Женская команда уже начала тренировки на стадионе "Минай". Клуб обеспечил команду возможностью тренироваться на собственной базе, а также подарил необходимый инвентарь для занятий.

"С нового сезона все клубы УПЛ, согласно нововведениям, обязаны иметь и женскую команду. Мы не против этих реформ и будем делать все, чтобы вывести женский футбол на Закарпатье на новый уровень", – сказал куратор женского футбола в "Минае" Сергей Билан.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (3)
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sergei2020 (Черновцы)
28.04.2021 в 20:36
Ота цицьката,на дальньому плані,мабуть капітан!!!
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0
0
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K-Spirit (Киев)
28.04.2021 в 20:32
Так то клубы УПЛ, А Минай то со следующего сезона будет в первой лиге. Зато женскую команду уже имеет.
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+2
0
sergei2020 (Черновцы)
28.04.2021 в 20:00
З мужиками не знають що робити,ще жінок заведуть. ДУРДОМ!!!
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+1
0


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