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В Минае появилась женская команда
Будут развивать женский футбол на Закарпатье
fcminaj.com
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Таким образом, в "Минае" будет не только мужская, но и женская команда.
Женская команда уже начала тренировки на стадионе "Минай". Клуб обеспечил команду возможностью тренироваться на собственной базе, а также подарил необходимый инвентарь для занятий.
"С нового сезона все клубы УПЛ, согласно нововведениям, обязаны иметь и женскую команду. Мы не против этих реформ и будем делать все, чтобы вывести женский футбол на Закарпатье на новый уровень", – сказал куратор женского футбола в "Минае" Сергей Билан.
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