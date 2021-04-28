В Минае появилась женская команда

" Минай " заключил договор о долговременном сотрудничестве с женской командой ЗОДЮСШ.

Таким образом, в "Минае" будет не только мужская, но и женская команда.

Женская команда уже начала тренировки на стадионе "Минай". Клуб обеспечил команду возможностью тренироваться на собственной базе, а также подарил необходимый инвентарь для занятий.