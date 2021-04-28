У Каргбо диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо получил серьезную травму в перенесенном матче 10-го утра УПЛ с "Зарей" (2:1)

На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан форварда дончан увезли на карете скорой помощи.

Как сообщил главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев, в больнице у игрока был диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей.

Матч проходил в Чернигове, поэтому Каргбо оперативно отправили в Киев, где ему будет сделана операция.