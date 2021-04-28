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У Каргбо диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей
Футболиста оперативно отправили в Киев на операцию
Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо
На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан форварда дончан увезли на карете скорой помощи.
Как сообщил главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев, в больнице у игрока был диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей.
Матч проходил в Чернигове, поэтому Каргбо оперативно отправили в Киев, где ему будет сделана операция.
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Источник:ТК Футбол
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учитель футбола (Львов)
28.04.2021 в 19:52
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