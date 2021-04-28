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У Каргбо диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей

Премьер-лига
(3 голосов)

Футболиста оперативно отправили в Киев на операцию

У Каргбо диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей

Новина українською

Нападающий "Олимпика" Ибраим Каргбо получил серьезную травму в перенесенном матче 10-го утра УПЛ с "Зарей" (2:1)

На 32-й минуте после столкновения с голкипером луганчан форварда дончан увезли на карете скорой помощи.

Как сообщил главный тренер "Олимпика" Юрий Калитвинцев, в больнице у игрока был диагностирован двойной перелом - большой и малой берцовых костей.

Матч проходил в Чернигове, поэтому Каргбо оперативно отправили в Киев, где ему будет сделана операция.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Ибрагим Каргбо-младший
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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учитель футбола (Львов)
28.04.2021 в 19:52
жалко.Здоровья парню!!!!
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