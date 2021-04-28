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"Кинозал и бред сумасшедшего" - Скрипник после матча с Олимпиком прошелся по судейству в УПЛ

Премьер-лига
(7 голосов)

Очередной матч закончился судейским скандалом

"Кинозал и бред сумасшедшего" - Скрипник после матча с Олимпиком прошелся по судейству в УПЛ

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение от "Олимпика" 1:2 в перенесенном матче 20-го тура УПЛ, который запомнился рядом спорных решений арбитра, который не засчитал гол Артема Громова, а затем удалил вратаря Николу Василя.

"Если так брать, то о самой игре мало о чем можно говорить. Продолжается все это уже много матчей. Не подряд, но мне жалко своих ребят. Ничего, все равно будем третьими. Мы подходим туда наверх, нам дают понюхать, но нервов уже не хватает. В Украине мы боремся с ветряными мельницами. Все это понимают, но как-то так у нас все идет.

Никаких комментариев, ничего со стороны арбитров. Кому-то так нужно. Спрашивайте у судьи. Это не первый случай такой. Эпизод с голом? Вы из меня вытягиваете вот это все, а потом предупреждения клубу дают. Мне жалко ребят. Мы стоим на этом месте, мы его защитим.

Так тоже нельзя издеваться просто от игры к игре. Прошлый сезон, теперь опять. Вы же журналисты считаете, сколько очков отбирают. Мы боремся с этим второй год. Свою цель мы выполним.

А календарь — это вообще нонсенс. Потом этих ребят хотят в сборную вызвать. А как он будет играть в сборной, если целый месяц играет через второй день на третий. И все матчи решающие. И полуфинал Кубка, и сейчас призовые места. А потом в сборной скажут, мол, не подходит. Ребята горят, чтобы их в сборную вызвали, чтобы внимание обратили. А как они себя покажут, если они выжаты.

И судьи еще так работают. Ребят жалко. Какой футбол, если все состоит из таких решений - там передернул, там удалил, там поставил. Начинается этот кинозал. Бред сумасшедшего. Судья уважение должен вызывать, а у меня они не вызывают уважение", - сказал Скрипник.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Виктор Скрипник
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(7 голосов)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (5)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 20:37
Бомжи - очаг зла и сепаратизма в Украине. Бомжеклуб должен быть разогнан, а рыжий бандит повешен
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+1
-1
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 20:31
УЖЕ и Скрипника достали-кто вспомнит чтобы ОН СКРИПНИК когда то жаловался на судейский беспредел-НО ТУТ... в кубке с алексом поиздевались,-теперь вот ...и действительно создали такие условия -две недели 5 игр- могли эту игру либо раньше сыграть ОКОН БЫЛО ПОЛНО-либо позже НО ... видим даже и в такой ситуации решили топить -ГОл -удаление даи воообще столько отмашек было а судья упорно молчит- а случай с каргбо- видит что не у спевает на мяч НО ИДЕТ налетая на вратаря которому мог тоже нанести травму еслиб чуть чуть замешкался ВаСИЛЬ- получил бы по голове ногой ... и тд- одним словом судейский беспредел- И ЧТО СКАЖУТ в коллегии судей-опять признают что судья неправ и поставит судить в следующем туре- трудовая терапия
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+2
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
28.04.2021 в 20:28
Это была репетиция , как без ВАРа будут 1.-го добивать Шахтёр. Судейский беспредел, как в 90-е... ВСе эти контролёры-итальянцы презжают подлохматиться на футбольной коррупции....Заря дожна была по-честному быть второй... Давно надо проводить Чемпионат без ДК и ШД. за третье - последнее место. А ДК и ШД в сери пенальти решать кто первый, кто второй...
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
28.04.2021 в 20:36
Не кури больше эту траву :)
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0
0
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Просто Толик (Одесса)
28.04.2021 в 20:23
Базар-лига
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+1
0


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