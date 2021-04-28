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Динамо огласило пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в апреле

Премьер-лига
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Динамо огласило пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в апреле

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в апреле.

По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание – это Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригес.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.

Напомним, что в апреле "Динамо" добыло 5 побед в 5-ти матчах, вышло в финал Кубка Украины и досрочно оформило чемпионство.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Александр Андриевский Виктор Цыганков Виталий Миколенко Жерсон Родригес
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