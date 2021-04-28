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Динамо огласило пятерку претендентов на звание лучшего игрока команды в апреле
Голосование проходит в Telegram
fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" объявило претендентов на звание лучшего игрока месяца в апреле.
По итогам послематчевых опросов сформировалась пятерка номинантов на данное звание – это Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и Жерсон Родригес.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Динамо" в Telegram.
Напомним, что в апреле "Динамо" добыло 5 побед в 5-ти матчах, вышло в финал Кубка Украины и досрочно оформило чемпионство.
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