Период реабилитации Мораеса составит девять месяцев, Бондаря - два-три месяца

Врач " Шахтера " Вадим Попов рассказал об особенностях травм, процессе реабилитации и сроках восстановления игроков первой команды.

– Вадим Михайлович, как обстоят дела с травмой Мораеса? Сколько времени займет восстановление?

– Жуниор на прошлой неделе получил очень серьезную травму – разрыв боковой и крестообразной связок колена. Это одна из самых сложных травм, которые встречаются в футболе, она влечет продолжительный период послеоперационной реабилитации – девять месяцев, чтобы вернуть игрока в строй. Форвард в сопровождении Артура Глущенко улетел в Испанию, где в одной из местных клиник Жуниору была выполнена операция. После возвращения в Украину футболиста ждет период восстановления.

– Какой диагноз поставили Валерию Бондарю, получившему травму в игре с "Александрией"?

– Многие наверняка видели то страшное столкновение, когда нога просто ушла в сторону… Было очень похоже, что у Валерия такая же травма, как и у Жуниора, но, к счастью, на МРТ это не подтвердилось. Крестообразная связка у него целая, но есть повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Произошел субтотальный разрыв. Эта травма также достаточно неприятная, но период восстановления короче – месяца три. И самое главное, что Валерию пока не требуется хирургическое вмешательство. Постараемся обойтись только терапевтическими средствами: реабилитация, физиотерапия, введем фактор роста, и связка должна зажить. Немного позднее проведем дополнительное исследование, и тогда окончательно будет принято решение о тактике лечения. Но все равно спортсмен останется без футбола на два-три месяца.

– Алан Патрик, Исмаили, Коноплянка – когда ждать возвращения этих ребят?

– Алан Патрик во вторник провел ударную сессию с тренером по физподготовке перед возвращением в общую группу. Он получил нагрузку, пожалуй, даже большую, чем те ребята, что тренировались в общей группе. Никаких негативных ощущений у него нет, и сегодня Патрик тренировался в обшей группе. С тренером по физподготовке продолжает заниматься Исмаили. Ему также ввели факторы роста, а буквально на днях провели PRP-терапию. Еще дня три нужно, чтобы купировать воспалительную реакцию, которую вызывает терапия, но уже на следующей неделе Исма может вернуться в общую группу. Что касается Коноплянки, то он продолжает реабилитационные мероприятия. Травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации, но все идет по плану.