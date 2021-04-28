УПЛ. Львов - Рух 1:1. Пободались, но традиции не изменили

"Олимпик" выиграл свой перенесенный матч, поэтому "Рух" еще до стартового свистка отчетного матча получил ориентир. Важно было не проиграть и не отпустить дончан, а заодно и оторваться от "Миная". Амбициозная цель. А "Львову" победа в этом поединке гарантировала сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон. Все это создавало для львовского дерби хороший антураж.

И матч, будем откровенны, отвечал вывеске принципиального противостояния. Да, качества исполнения не хватало обеим командам, но характер и старания проявлялись так, что летели искры. "Львов" имел преимущество в первом тайме. Уже на стартовых минутах Михоби едва не замкнул дальнюю штангу, а затем Эрнест и Довгий неудачно играли на добивании. Позже Ренан выходил один на один с голкипером, но замедлил и позволил Стаменковичу сыграть в подкате.

"Львов" нагнетал и логично вышел вперед. Классная комбинация зародилась в центре поля, классно Эрнест обработал мяч и пробил низом, но надо говорить о провале защитников "Руха". Огромными свободными зонами соперник не мог не воспользоваться, ведь это был подарок.

"Рух" в первом тайме усилиями Борячука также забил свой гол, однако с помощью ВАР взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в атаке (Стаменкович оперся на соперника). Иван Федык болезненно воспринял это судейское решение, но не растерялся. Понял, что первый тайм его команда провела слабо и в перерыве нужно что-то менять. Состоялись две замены, но самое главное – изменилось настроение игроков "Руха". Вторую 45-минутку номинальные гости начали и провели значительно лучше, чем первую.

Помог, правда, соперник. Михоби сорвал опасный прорыв оппонента правым флангом и получил вторую желтую карточку. После этого "Рух" завелся. Мотивировало и то, что гости уже не отставали в счете, поскольку на 54-й минуте забили с пенальти (Кондраков), назначенного за игру рукой Бусько в собственной штрафной площади. Федык гнал своих подопечных вперед, понимая, что это идеальная возможность для того, чтобы забрать три очка. Но "Львов" закрылся.

Играл исключительно на удержание. Уже не было того задора, что до перерыва. И это понятно. Подопечные Бессмертного играли в меньшинстве, против злого и вдохновенного соперника, который почувствовал запах крови и страха. При таких условиях ничья устраивала "Львов", чем и можно объяснить не только игру от обороны, но и неторопливый темп и искусственные задержки времени. У "Руха" было мало моментов для второго гола. Отмечать нужно разве что удар Борячука в районе 71-й минуты.

Неплохой матч с точки зрения напряжения, борьбы, желание команд. Таким и должно быть дерби. Но итог традиционный для отношений этих львовских коллективов – ничья. Как и в первом круге.

Львов. "Арена Львов"

ФК "Львов" - "Рух" 1:1

Голы: Эрнест Антви 33 - Даниил Кондраков 54 (пен.)

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Борис Крушинский 62), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 67), Александр Романчук, Фране Чирьяк (Иван Брикнер 81), Андрей Бусько, Артур Ременяк (Иван Лобай 67), Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 81), Максим Грисьо, Маруан Михоби

"Рух": Александр Бандура, Роман Гагун, Юрий Климчук (Василий Рунич 76), Остап Притула (Даниил Кондраков 46), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук, Андрей Кухарук, Роман Карасюк (Валерий Федорчук 46)

Предупреждения: Маруан Михоби 9, Эрнест Антви 21, Алваро Тавареш 55, Маруан Михоби 57 - Даниил Кондраков 90+3

Удаление: Маруан Михоби 57