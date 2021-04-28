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УПЛ. Львов - Рух 1:1. Пободались, но традиции не изменили

Премьер-лига
(2 голосов)

Ничья в львовском дерби

УПЛ. Львов - Рух 1:1. Пободались, но традиции не изменили

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Олимпик" выиграл свой перенесенный матч, поэтому "Рух" еще до стартового свистка отчетного матча получил ориентир. Важно было не проиграть и не отпустить дончан, а заодно и оторваться от "Миная". Амбициозная цель. А "Львову" победа в этом поединке гарантировала сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон. Все это создавало для львовского дерби хороший антураж.

И матч, будем откровенны, отвечал вывеске принципиального противостояния. Да, качества исполнения не хватало обеим командам, но характер и старания проявлялись так, что летели искры. "Львов" имел преимущество в первом тайме. Уже на стартовых минутах Михоби едва не замкнул дальнюю штангу, а затем Эрнест и Довгий неудачно играли на добивании. Позже Ренан выходил один на один с голкипером, но замедлил и позволил Стаменковичу сыграть в подкате.

"Львов" нагнетал и логично вышел вперед. Классная комбинация зародилась в центре поля, классно Эрнест обработал мяч и пробил низом, но надо говорить о провале защитников "Руха". Огромными свободными зонами соперник не мог не воспользоваться, ведь это был подарок.

"Рух" в первом тайме усилиями Борячука также забил свой гол, однако с помощью ВАР взятие ворот было отменено из-за нарушения правил в атаке (Стаменкович оперся на соперника). Иван Федык болезненно воспринял это судейское решение, но не растерялся. Понял, что первый тайм его команда провела слабо и в перерыве нужно что-то менять. Состоялись две замены, но самое главное – изменилось настроение игроков "Руха". Вторую 45-минутку номинальные гости начали и провели значительно лучше, чем первую.

Помог, правда, соперник. Михоби сорвал опасный прорыв оппонента правым флангом и получил вторую желтую карточку. После этого "Рух" завелся. Мотивировало и то, что гости уже не отставали в счете, поскольку на 54-й минуте забили с пенальти (Кондраков), назначенного за игру рукой Бусько в собственной штрафной площади. Федык гнал своих подопечных вперед, понимая, что это идеальная возможность для того, чтобы забрать три очка. Но "Львов" закрылся.

Играл исключительно на удержание. Уже не было того задора, что до перерыва. И это понятно. Подопечные Бессмертного играли в меньшинстве, против злого и вдохновенного соперника, который почувствовал запах крови и страха. При таких условиях ничья устраивала "Львов", чем и можно объяснить не только игру от обороны, но и неторопливый темп и искусственные задержки времени. У "Руха" было мало моментов для второго гола. Отмечать нужно разве что удар Борячука в районе 71-й минуты.

Неплохой матч с точки зрения напряжения, борьбы, желание команд. Таким и должно быть дерби. Но итог традиционный для отношений этих львовских коллективов – ничья. Как и в первом круге.

Львов. "Арена Львов"
ФК "Львов" - "Рух" 1:1
Голы: Эрнест Антви 33 - Даниил Кондраков 54 (пен.)

ФК "Львов": Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Алваро Тавареш (Борис Крушинский 62), Ренан Абнер до Кармо де Оливейра (Назарий Ныч 67), Александр Романчук, Фране Чирьяк (Иван Брикнер 81), Андрей Бусько, Артур Ременяк (Иван Лобай 67), Эрнест Антви (Дмитрий Семенив 81), Максим Грисьо, Маруан Михоби

"Рух": Александр Бандура, Роман Гагун, Юрий Климчук (Василий Рунич 76), Остап Притула (Даниил Кондраков 46), Марьян Мысык, Ярослав Мартынюк, Максим Белый, Милош Стаменкович, Андрей Борячук, Андрей Кухарук, Роман Карасюк (Валерий Федорчук 46)

Предупреждения: Маруан Михоби 9, Эрнест Антви 21, Алваро Тавареш 55, Маруан Михоби 57 - Даниил Кондраков 90+3
Удаление: Маруан Михоби 57

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (14)
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FCLviv (Львів)
28.04.2021 в 22:42
Друзі, звертаюсь до фанів ПФК Львів ! Бачив на матчі багато прихильників ПФК Львів. Треба формувати фан сектор клубу і об"єднуватись, ставати 12 гравцем для ПФК Львів. Приєднуйтесь до сторінки ПФК Львів у фейсбук, інстаграм і давайте формувати справжню вболівальницьку течію ПФК Львів. Купуйте розу ПФК Львова, футболку (синю, білу чи бордову) і давайте свої пропозиції на офіційних сторінках клубу. Станьте першими хто почав фан рух нашого клубу!
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0
0
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Drovko (Lviv)
28.04.2021 в 22:59
тебе трохи занесло...глянь на свою аву)) для початку))
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0
-1
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Prideman (Lviv)
28.04.2021 в 22:17
От дивлюся я на Львів. І як на мене керівництво там не найкраще. Часто нелогічні рішення, часта зміна тренерів. Але прийшов грамотний, хороший тренер і команду тепер не впізнати. Безсмертному на це знадобилося трохи більше місяця. І Львів з безнадійного аутсайдера став середняком, по грі, так точно середняком. І по факту майже виконав головне завдання-зберегти прописку в УПЛ. Мої вітання. Це я все Козловському про тренерів. Будете пане Григорію далі розказувати, що Федик класний тренер чи щось нарешті треба міняти? Класний тренер у СУСІДІВ!!! Класному тренеру не потрібно весь сезон для того, щоб витягнути команду з низів. Невже це незрозуміло? Хух. Сподіваюся Минай вилетить))))
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+5
0
LAZ E183 (Рига)
28.04.2021 в 22:32
Рух також показав непогану гру. Будь у вас тренер посильніше, думаю, також команда була б повище. А так, перемогла дружба, наші команди лишаються в УПЛ, і це головне!
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0
0
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FCLviv (Львів)
28.04.2021 в 22:06
З Міхобі Львову потрібно прощатись. Постійно підводить команду. Дуже грубі помилки у відповідальних матчах. Згадайте Зорю. Це не рівень УПЛ.
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+3
0
LAZ E183 (Рига)
28.04.2021 в 22:36
Буська мені щиро шкода. І провал Ільющенкова... Що це за гадання?! Бандура, коли грав у Львові, абсолютно немічний був на пенальті, до речі, теж.
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0
0
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FCLviv (Львів)
28.04.2021 в 22:44
Міхобі із Зорею чудив і сьогодні начудив, це вже стає системою. Занадто грубі помилки і дуже часто підводить команду! Якби не його вилучення то Львів би виграв сьогодні.
0
0
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Drovko (Lviv)
28.04.2021 в 22:05
За три тури до завершення чемпіонату відрив Львова від останнього місця (Минай) 7 очок. Такий відрив відіграти фактично нереально. Великий привіт "експерту" Ханасу і всім іншим карпатівським "експертам", які вже який рік говорять про виліт Львова у пердив і зникнення команди. Де ви всі? Щось вас не видно жодного))))
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+6
0
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DOMENICO (Lviv)
28.04.2021 в 22:24
Для чого писати з Великої букви імена рабів, що чистять унітази у Варшаві?)))...по грі - результат влаштував обох. У Львова явно цікавіша гра, крутіший тренер і фани))
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+1
0
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Drovko (Lviv)
28.04.2021 в 22:28
З чого ти взяв, що я у Варшаві і чищу там унітази? Я у Варшаві не був ніколи.Ти йди проспися, тоді може нісенітниці писати перестанеш. Нічия може влаштовувала Львів, але ніяк не Рух, який бореться за виживання. Хочу кому я то пишу і щось пояснюю? Для чого щось доводити неадекватам, які чують тільки себе і для яких існує тільки дві точки зору: своя власна і неправильна. Даремна трата часу
0
0
LAZ E183 (Рига)
28.04.2021 в 22:33
Drovko він говорить про пацієнта. Пацієнт з Варшави.
0
0
Bruce2017 (Philadelphia)
28.04.2021 в 21:40
Багато жовтих і червоних карточок у ФК Львів майже в кожній ігрі. Є над чим працювати треніру. Можливо відсіяня баласту по кінця сезону допоможе дисципліні.
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
28.04.2021 в 22:37
Він і так працює, як може. З таким складом це чудеса Господні. Позбудуться баласту, посиляться, і можна подумати боротися за 5 місце.
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0
0
Bruce2017 (Philadelphia)
28.04.2021 в 21:31
Дружба перемогла
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+2
0


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