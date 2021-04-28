  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Виталий Вернидуб: Когда начинается весна и идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виталий Вернидуб: Когда начинается весна и идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил

Премьер-лига
(2 голосов)

Претензии Зари к судейству в матче с Олимпиком

Виталий Вернидуб: Когда начинается весна и идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Защитник "Зари" Виталий Вернудуб в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Олимпика" (1:2) в перенесенном матче 20-го тура УПЛ, который запомнился рядом спорных решений арбитра, который не засчитал гол Артема Громова, а затем удалил вратаря Николу Василя.

"Такое ощущение, что нас обокрали. Может, по игре были какие-то моменты, но на первый план выходит другое. Когда начинается весна, когда идет разделение мест, то появляются новые трактовки правил. Я много удалений видел, но такое мне тяжело комментировать. Василь не хотел нанести травму, чистая случайность. Каргбо желаем выздоровления, но это не красная. Тяжело о футболе говорить.

Замена арбитра перед матчем? Говорили, что по семейным обстоятельствам. Надеюсь, что это правда. Мы, конечно, злимся и переживаем, но понимаем, что от нас мало что зависит. Многие скажут, что на судей всегда проигравшие обращают внимание. Но я уверен, что ребята "Олимпика" не получили никакого удовольствия от игры", - сказал Вернидуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...