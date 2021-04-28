Экс-нападающий национальной сборной Украины, 33-летний Антон Шиндер покинул " Минай ".

Сообщается, что контракт разорван по обоюдному согласию сторон, а сам футболист возвращается в Германию, где живет его семья.

Напомним, что в "Минай" форвард пришел в начале сентября прошлого года. В текущем сезоне Шиндер в 21 матче забил за закарпатскую команду три гола.