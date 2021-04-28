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Антон Шиндер покинул Минай
По обоюдному согласию сторон
fcminaj.com
Экс-нападающий национальной сборной Украины, 33-летний Антон Шиндер покинул "
Сообщается, что контракт разорван по обоюдному согласию сторон, а сам футболист возвращается в Германию, где живет его семья.
Напомним, что в "Минай" форвард пришел в начале сентября прошлого года. В текущем сезоне Шиндер в 21 матче забил за закарпатскую команду три гола.
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Источник:Meta Ratings
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