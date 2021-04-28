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Калитвинцев: Победа над Зарей ничего не будет стоить, если все остальные матчи проиграем
Олимпик поднялся с последнего места
olimpik.com.ua
Наставник "
"Календарь есть календарь, но "Заре" было сложнее, ведь у них Кубок был, дополнительное время. В прошлом матче с "Зарей" мы могли что-то зацепить, и сейчас мы настраивались на успех. Не могу сказать, что победа закономерная, но она закономерная в плане счета на табло, где 2:1 в нашу пользу. Мы давно не выигрывали, но в конце был страх потерять эту победу. Ушли с последнего места, однако не успокаиваемся.
Ничего не будет стоить победа, если все остальные матчи проиграем. А выигрываем мы не так часто. Сейчас ребята еще порадуются, а потом подготовка", - сказал Калитвинцев.
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