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Калитвинцев: Победа над Зарей ничего не будет стоить, если все остальные матчи проиграем

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпик поднялся с последнего места

Калитвинцев: Победа над Зарей ничего не будет стоить, если все остальные матчи проиграем

olimpik.com.ua

Новина українською

Наставник "Олимпика" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу над "Зарей" (2:1) в перенесённом матче 10-го тура УПЛ.

"Календарь есть календарь, но "Заре" было сложнее, ведь у них Кубок был, дополнительное время. В прошлом матче с "Зарей" мы могли что-то зацепить, и сейчас мы настраивались на успех. Не могу сказать, что победа закономерная, но она закономерная в плане счета на табло, где 2:1 в нашу пользу. Мы давно не выигрывали, но в конце был страх потерять эту победу. Ушли с последнего места, однако не успокаиваемся.

Ничего не будет стоить победа, если все остальные матчи проиграем. А выигрываем мы не так часто. Сейчас ребята еще порадуются, а потом подготовка", - сказал Калитвинцев.

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В статье: Заря (Луганск) Юрий Калитвинцев Олимпик (Донецк)
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Источник:
ФК Олимпик

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