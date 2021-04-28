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Федык: Должны были побеждать Львов - нам просто не хватило времени
Итоги матча с Львовом от главного тренера Руха
fcrukh.com
Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал
"Нам не хватило времени, чтобы забить второй мяч. В раздевалке поблагодарил ребят за игру. Они молодцы. В начале первого тайма игроки "Львова" вышли более заряженными. Потом, мы, как говорится, проснулись и начали владеть инициативой и создавали моменты. Не хотел бы кого-то выделять среди наших футболистов. В том, что мы пропустили, есть вина всей команды. В конце концов, все ребята сыграли хорошо, когда мы заработали право на 11-метровый и сравняли счет.
Во время забитого мяча Борячука в первом тайме, который бригада арбитров не засчитала, это был наигранный стандарт. Считаю, что я не ошибся с выбором стартового состава. Понимали, что "Львов" после забитого мяча сядет в своей штрафной площади, поэтому сделал замены в перерыве. Если не забили второй мяч, значит, нападавшие сыграли не очень хорошо.
У нас есть несколько игроков, которые исполняют пенальти, они на поле решают между собой, кто будет пробивать. Мы должны были побеждать. Еще раз подчеркиваю, что нам просто не хватило времени. Думаю, ничья не является закономерным счетом", - сказал Федык.
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