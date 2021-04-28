  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федык: Должны были побеждать Львов - нам просто не хватило времени
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федык: Должны были побеждать Львов - нам просто не хватило времени

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча с Львовом от главного тренера Руха

Федык: Должны были побеждать Львов - нам просто не хватило времени

fcrukh.com

Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал ничью своей команды в матче 18-го утра УПЛ с "Львовом" (1:1).

"Нам не хватило времени, чтобы забить второй мяч. В раздевалке поблагодарил ребят за игру. Они молодцы. В начале первого тайма игроки "Львова" вышли более заряженными. Потом, мы, как говорится, проснулись и начали владеть инициативой и создавали моменты. Не хотел бы кого-то выделять среди наших футболистов. В том, что мы пропустили, есть вина всей команды. В конце концов, все ребята сыграли хорошо, когда мы заработали право на 11-метровый и сравняли счет.

Во время забитого мяча Борячука в первом тайме, который бригада арбитров не засчитала, это был наигранный стандарт. Считаю, что я не ошибся с выбором стартового состава. Понимали, что "Львов" после забитого мяча сядет в своей штрафной площади, поэтому сделал замены в перерыве. Если не забили второй мяч, значит, нападавшие сыграли не очень хорошо.

У нас есть несколько игроков, которые исполняют пенальти, они на поле решают между собой, кто будет пробивать. Мы должны были побеждать. Еще раз подчеркиваю, что нам просто не хватило времени. Думаю, ничья не является закономерным счетом", - сказал Федык.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Рух (Львов) Иван Федык
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Esfero (Львів)
29.04.2021 в 00:58
Ох і іблан же ж він. Команда мала більше ніж пів години в більшості, не хватило йому часу б..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...