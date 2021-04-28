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Абсурдное удаление Василя сломало игру. Эксперт – о судействе матча Олимпик - Заря

Премьер-лига
(3 голосов)

Олимпик - Заря 2:1. Судейский анализ матча

Абсурдное удаление Василя сломало игру. Эксперт – о судействе матча Олимпик - Заря

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейскими скандалами в матчах УПЛ уже никого не удивить. Однако каждый раз такие ситуации воспринимаются болезненно. А причины провалов судей часто одни и те же.

На этот раз, правда, эксперт Мирослав Ступар акцентирует на том, что причиной плохого судейства матча "Олимпик" - "Заря" стала замена рефери накануне игры. Судить должен был Дмитрий Кривушкин, но по семейным обстоятельствам он уступил место Николаю Балакину. Тот вместе с арбитром ВАР Евгением Арановским с игрой не справился.

- Балакин был не готов к этому матчу, потому что срочная замена арбитра никогда не способствует удачному судейству, - говорит Мирослав Ступар. - Спешка, срочные сборы и переезды не прошли бесследно. По итогам этого матча есть три вопроса, которые нужно рассмотреть.

На 23-й минуте произошел удар Кочергина, Кичак отбил, Лунёв головой сыграл на добивании, но голкипер "Олимпика" снова парировал. И только с третьей попытки Громов добил результативно. Мяч оказался в сетке, и с точки зрения футбола и сюжета игры все было в порядке. Но с помощью ВАР этот гол "Зари" отменили, потому что Лунёв находился в положении "вне игры" после того, как сыграл головой. Ему некуда было деваться, он споткнулся о лежащего Кичака и упал на газон. Когда пробил Громов, судьи расценили, что Лунёв мешал голкиперу. Формально можно с этим согласиться, но с точки зрения динамики игры и здравого смысла я не могу объяснить это решение. Вряд ли Кичак сумел бы парировать удар Громова, не будь рядом Лунёва. Поэтому решение натянутое, чисто формальное, можно сказать – не футбольное, - отметил эксперт.

- А то, что случилось на 32-й минуте, иначе как серьезной судейской ошибкой не назовешь. Удаление Василя – это просто абсурд. Мяч находился за пределами штрафной площади, поэтому голкипер не мог сыграть руками. Он вышел на перехват и, опередив Каргбо, выбил мяч. После этого произошло столкновение двух футболистов, спровоцированное несчастным случаем. Чьей-то вины здесь нет и то, что Каргбо получил тяжелую травму – не основание удалять голкипера. Судья показал, что совершенно не понимает суть борьбы, не умеет оценивать единоборства. Не помог и ВАР, хотя за него отвечал опытный рефери Арановский.

Абсурдная красная карточка сломала всю игру, - сказал Мирослав Иванович Ступар.

Второй свой гол "Олимпик" забил чисто, но предпосылкой к этому была отмашка по лицу Иванисени соперником. Балакин мог этого не видеть, но остаются вопросы к ассистенту. Он мог бы помочь судье в поле. Мирослав Ступар отмечает, что это не результативная ошибка, но стоит все же отмечать плохое взаимодействие членов бригады. Ведь пропустили фол, который тянул на желтую карточку.

Добавим, что "Олимпик" победил "Зарю" 2:1 в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (6)
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witcher_r (Киев)
28.04.2021 в 23:07
А что обсуждать,замена судьи,загон Зари,ржавым почему то кажется,что лига чемп.только для них.Посмотрим,как Днепру будут судить без вара
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vgolovan (полтава)
28.04.2021 в 22:55
они думают что никто не смотрел как это было на самом деле-прощай футбол украины вместе с ворами павелками дебилами шевченками кураторами всех сборных маркевичами и тому подобными околофутбольными людишками
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0
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khatskevich_bog (Киев)
28.04.2021 в 22:55
это УПЛ детка! Видео не работают! Не на одном сайте! Вот и весь плюс так называемого единого пула. Что хотим то и делаем. Я уверен, что если очень нужно будет, то на стадионе без болельщиков сделают все, чтобы и трансляции не было. Нет повтора, а вы потом рассказывайте!
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vgolovan (полтава)
28.04.2021 в 22:53
такого беспредела еще не было все видео заблокированы они там все сговорились или как
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Viktor Ivanjvich
28.04.2021 в 22:49
редко сним соглашаюсь НО ТУТ не поспоришь-все три эпизода явные ошибкибалакина-но все почему то в одни ворота-какие ошибки допускал по отношению к олимпику? НЕМАЄ.и ЧТО? аничего не будет-.Лучи всех отмажет-уже ведь занесли сразу.
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Лекарь (село Дарница)
28.04.2021 в 22:49
У меня одного ни одно видео с этого матча не работает?
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