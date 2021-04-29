Бутсы на гвоздь... или нет? Шиндер – о своей дальнейшей карьере футболиста

33-летний форвард Антон Шиндер прокомментировал свой уход из "Миная".

"Пока что давайте обойдемся без конкретики. Как говорят в таких случаях, разорвали с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Желаю уже бывшим партнерам успеха в борьбе за сохранение "прописки" в элитном дивизионе.

Сегодня (интервью 28 апреля - прим.) возвращаюсь в Германию, где проживает моя семья. С карьерой футболиста заканчивать не собираюсь. Думаю, что два-три сезона еще буду востребован", - сказал Шиндер.