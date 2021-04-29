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Бутсы на гвоздь... или нет? Шиндер – о своей дальнейшей карьере футболиста

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец считает, что два-три сезона он будет еще востребован

Бутсы на гвоздь... или нет? Шиндер – о своей дальнейшей карьере футболиста

dynamo.kiev.ua / Автор невідомий

Новина українською

33-летний форвард Антон Шиндер прокомментировал свой уход из "Миная".

"Пока что давайте обойдемся без конкретики. Как говорят в таких случаях, разорвали с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Желаю уже бывшим партнерам успеха в борьбе за сохранение "прописки" в элитном дивизионе.

Сегодня (интервью 28 апреля - прим.) возвращаюсь в Германию, где проживает моя семья. С карьерой футболиста заканчивать не собираюсь. Думаю, что два-три сезона еще буду востребован", - сказал Шиндер.

Напомним, что в "Минай" форвард пришел в начале сентября прошлого года. В текущем сезоне Шиндер в 21 матче забил за закарпатскую команду три гола.

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В статье: Антон Шиндер ФК Минай
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Комментарии (2)
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vabo61
29.04.2021 в 10:31
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Artemanat (Кривой Рог)
29.04.2021 в 09:46
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