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Бутсы на гвоздь... или нет? Шиндер – о своей дальнейшей карьере футболиста
Украинец считает, что два-три сезона он будет еще востребован
dynamo.kiev.ua / Автор невідомий
33-летний форвард Антон Шиндер прокомментировал свой уход из "Миная".
"Пока что давайте обойдемся без конкретики. Как говорят в таких случаях, разорвали с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Желаю уже бывшим партнерам успеха в борьбе за сохранение "прописки" в элитном дивизионе.
Сегодня (интервью 28 апреля - прим.) возвращаюсь в Германию, где проживает моя семья. С карьерой футболиста заканчивать не собираюсь. Думаю, что два-три сезона еще буду востребован", - сказал Шиндер.
Напомним, что в "Минай" форвард пришел в начале сентября прошлого года. В текущем сезоне Шиндер в 21 матче забил за закарпатскую команду три гола.
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