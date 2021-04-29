  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахаб недоволен судейством

"Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера

Новина українською

Иранский нападающий "Зари" Шахаб Захеди недоволен судейством в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с донецким "Олимпиком" (1:2). Он в своем Instagram опубликовал и подписал сторис с главным арбитром встречи - Николаем Балакиным.

"Надеюсь, ты будешь хорошо спать сегодня ночью", - написал Шахаб под изображением в виде Джокера.

Отметим, что сначала арбитр отменил гол игрока "Зари" Артема Громова после просмотра VAR, а затем удалил голкипера луганской команды Николу Василя.

"Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера - изображение 1

Скриншот: instagram.com/shahaab10

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Николай Балакин Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vabo61
29.04.2021 в 10:29
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
best climate (Одесса)
29.04.2021 в 10:24
Вина арбитра на бровке не поднявшего во время очевидного офсайда флажок, а бежавжего вместе с Каргбо метров 20 пока тот не сломал себе судьбу и Заре тоже. ВОПРОС какого фига заранее провоцировать нападающего на жесткий стык если ты не садист, возьми спокойно подними свой дурацкий флажок и фиксируй вне игры ЗАЧЕМ подвергать футболистов на бессмысленный травматизм? неужели своими мозгами невозможно отследить гипотетически опасность подобной тенденции для любого матча для любого эпизода!
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
29.04.2021 в 10:33
С Вами согласен.Но новые правила по фиксации офсайда кто то утвердил.
Ответить
0
0
sulima50 (Киев)
29.04.2021 в 09:58
В тюрму шахаба за публічне звинувачення.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...