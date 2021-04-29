"Надеюсь, ты будешь хорошо спать". Игрок Зари изобразил арбитра УПЛ в виде Джокера

Иранский нападающий "Зари" Шахаб Захеди недоволен судейством в перенесенном матче 10-го тура УПЛ с донецким "Олимпиком" (1:2). Он в своем Instagram опубликовал и подписал сторис с главным арбитром встречи - Николаем Балакиным.

"Надеюсь, ты будешь хорошо спать сегодня ночью", - написал Шахаб под изображением в виде Джокера.

Отметим, что сначала арбитр отменил гол игрока "Зари" Артема Громова после просмотра VAR, а затем удалил голкипера луганской команды Николу Василя.

Скриншот: instagram.com/shahaab10