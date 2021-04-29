Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".

"Горняки" примут восьмую команду первенства, которая набрала неплохой темп во второй части чемпионата. Легкой прогулки у банды Каштру точно не предвидится. Сможет ли Луиш мотивировать команду? Найдет ли "Днепр-1" свой шанс? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 мая – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко