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Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 24-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и СК "Днепр-1".

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"Горняки" примут восьмую команду первенства, которая набрала неплохой темп во второй части чемпионата. Легкой прогулки у банды Каштру точно не предвидится. Сможет ли Луиш мотивировать команду? Найдет ли "Днепр-1" свой шанс? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 мая – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Трансляция Аудио онлайн стрим
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