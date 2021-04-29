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Додо: Нельзя сказать, что Шахтер провалил весь сезон
Бразилец рассказал о задачах команды в оставшихся матчах
Бразильский защитник "Шахтера" Додо прокомментировал последние результаты команды и рассказал о задачах в оставшихся матчах
– Как атмосфера в команде, учитывая последние результаты?
– Поражения многому учат. Год прошел не так хорошо, но нельзя сказать, что мы весь сезон провалили. Когда играли в Лиге чемпионов, показывали качественный футбол, а затем уже вошли во вторую половину чемпионата, возможно, не на том же уровне, всем чего-то не хватало. Нужно сконцентрироваться на последних трех матчах и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов. А уже потом завершить сезон, понять, в чем мы ошиблись, чтобы не повторить этого в следующем и заработать титулы.
– С чем связаны такие результаты в 2021 году?
– Сложно объяснить. Сейчас клуб проходит через сложности. Такая ситуация не только у нас, посмотрите на "Барселону", которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон. Всегда есть моменты спада. Надо собраться, вырасти, понять, в чем ошиблись, и в следующем сезоне быть более зрелыми.
– "Шахтер" не выполнил задач на сезон. Насколько теперь тяжело готовиться к оставшимся матчам?
– Этот момент стал для нас сложным, потому что, конечно же, все хотели выиграть трофей. Но мы профессионалы, должны всегда быть с холодной головой и готовиться к каждому поединку, словно к финалу. Как сказал Дарио Срна, эти три матча – финалы, так что будем стараться показать качественный футбол. А что произошло, уже осталось в прошлом. Надо меняться и быть лучше.
– Что можешь сказать о предстоящем сопернике, "Днепре-1"?
– Хорошая команда, показывает достойный футбол. Будет хороший и непростой матч. Постараемся сделать все, чтобы выиграть, потому что для нас первоочередная цель – победить во всех оставшихся встречах. Нужно показать хороший футбол, чтобы добиться этой важной победы", - сказал Додо.
Напомним, что после 23-х туров в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, в активе клуба 45 зачетных пунктов.
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