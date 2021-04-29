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Додо: Нельзя сказать, что Шахтер провалил весь сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец рассказал о задачах команды в оставшихся матчах

Додо: Нельзя сказать, что Шахтер провалил весь сезон

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Бразильский защитник "Шахтера" Додо прокомментировал последние результаты команды и рассказал о задачах в оставшихся матчах

– Как атмосфера в команде, учитывая последние результаты?

– Поражения многому учат. Год прошел не так хорошо, но нельзя сказать, что мы весь сезон провалили. Когда играли в Лиге чемпионов, показывали качественный футбол, а затем уже вошли во вторую половину чемпионата, возможно, не на том же уровне, всем чего-то не хватало. Нужно сконцентрироваться на последних трех матчах и гарантировать себе выход в Лигу чемпионов. А уже потом завершить сезон, понять, в чем мы ошиблись, чтобы не повторить этого в следующем и заработать титулы.

– С чем связаны такие результаты в 2021 году?

– Сложно объяснить. Сейчас клуб проходит через сложности. Такая ситуация не только у нас, посмотрите на "Барселону", которой, как и другим европейским грандам, не удается этот сезон. Всегда есть моменты спада. Надо собраться, вырасти, понять, в чем ошиблись, и в следующем сезоне быть более зрелыми.

– "Шахтер" не выполнил задач на сезон. Насколько теперь тяжело готовиться к оставшимся матчам?

– Этот момент стал для нас сложным, потому что, конечно же, все хотели выиграть трофей. Но мы профессионалы, должны всегда быть с холодной головой и готовиться к каждому поединку, словно к финалу. Как сказал Дарио Срна, эти три матча – финалы, так что будем стараться показать качественный футбол. А что произошло, уже осталось в прошлом. Надо меняться и быть лучше.

– Что можешь сказать о предстоящем сопернике, "Днепре-1"?

– Хорошая команда, показывает достойный футбол. Будет хороший и непростой матч. Постараемся сделать все, чтобы выиграть, потому что для нас первоочередная цель – победить во всех оставшихся встречах. Нужно показать хороший футбол, чтобы добиться этой важной победы", - сказал Додо.

Напомним, что после 23-х туров в турнирной таблице УПЛ "Шахтер" находится на 2-м месте, в активе клуба 45 зачетных пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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2.dc (Николаев)
29.04.2021 в 14:12
Это про Додо нельзя сказать, что провалил весь сезон. Может еще про пару-тройку игроков, но на целую команду не наберется. А Шахтер ... так в отдельных матчах там, кроме Додо, так вообще никого не было ...
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2021 в 13:42
Так, згоден, щоб повалити весь --- залишилось програти решту матчів.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
29.04.2021 в 13:10
"Коли грали у Лізі чемпіонів, показували якісний футбол" - Особливо з Борусією.
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0
0


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