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Матч Шахтер – Днепр-1 пройдет со зрителями. Билеты от 50 гривен
Их можно приобрести только онлайн
Матч 24-го тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Днепр-1" пройдет со зрителями.
С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности: данное решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Шахтер" начал продажу билетов стоимостью от 50 гривен. Их можно приобрести только онлайн.
Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
Напомним, что матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" состоится на НСК "Олимпийский". Начало - в 17:00.
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