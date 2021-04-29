Матч Шахтер – Днепр-1 пройдет со зрителями. Билеты от 50 гривен

Матч 24-го тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Днепр-1" пройдет со зрителями.

С 1 мая в Киеве отменяется красный уровень эпидемической опасности: данное решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Шахтер" начал продажу билетов стоимостью от 50 гривен. Их можно приобрести только онлайн.

Отмечается, что посетители должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

Напомним, что матч 24-го тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" состоится на НСК "Олимпийский". Начало - в 17:00.