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Все сводится к тому, что это личная месть Баранки. Гельзин - о заседании КДК УАФ
Рассмотрение инцидента состоялся сегодня, 29 апреля
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Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал заседание КДК УАФ, которое состоялось 29 апреля по итогам рассмотрения скандального инцидента с его участием в матче донетчан против "Шахтера".
Тогда президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.
"КДК сегодня состоялся, я на нем тоже присутствовал и выступил со своим мнение. Были заслушаны все мнения, КДК их принял во внимание и ушел на паузу, чтобы позднее принять окончательное решение по этому вопросу.
Безусловно, это были эмоции, за которые я извинился. Сожалею что они выплеснулись наружу и я дал повод для такого скандала. Но ведь сама суть проблемы от этого тоже не меняется, от того, что происходит в судейском корпусе.
Как говорят, слепому видно, а глухому слышно. Считаю, что все сводится сугубо к личной мести Баранки в адрес футбольного клуба "Олимпик" и меня лично. Считаю, что он ангажирован в этом деле.
Мы привели КДК свои аргументы, примеры из истории чемпионатов мира, когда были эмоциональные выпады в адрес судей, но о дисквалификации речь не шла. Все обвинения, по сути, высосаны из пальца. Были собраны все мои высказывания за четыре прошлых года и ими меня обвиняют", - сказал Гельзин.
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