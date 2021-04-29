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Александрия не сможет принять Колос в 25-м туре УПЛ на домашнем стадионе

Премьер-лига
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Команды сыграют в Кропивницком

Александрия не сможет принять Колос в 25-м туре УПЛ на домашнем стадионе

Фото: ru.wikipedia.org

Новина українською

Команда Владимира Шарана временно переедет в Кропивницкий.

По информации Meta-ratings, в предпоследнем 25-м туре чемпионата УПЛ "Александрия" 5 мая примет "Колос" на стадионе "Звезда" в Кропивницком. Это вызвано тем, что на стадионе "Ника" в Александрии начинается замена газона. Работы проводит днепровская фирма "Миллениум".

Напомним, что "Александрия" занимает в чемпионате УПЛ седьмое место, набрав 29 очков. Отметим, что в рамках 24-го тура УПЛ 2-го мая "Александрия" во Львове сыграет с "Рухом".

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
Meta-ratings

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