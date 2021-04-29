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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матчи последнего тура Премьер-лиги начнутся в одно время

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды встретятся 9 мая

Матчи последнего тура Премьер-лиги начнутся в одно время

Фото - УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура Премьер-лиги сезона 2020/21 годов.

26-й тур

9 мая (воскресенье)

Шахтер - Ингулец 17:00

Колос - Динамо 17:00

Заря - Александрия 17:00

Мариуполь - Десна 17:00

Днепр-1 - Рух 17:00

Львов - Олимпик 17:00

Минай - Ворскла 17:00

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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