Премьер-лига
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Матчи последнего тура Премьер-лиги начнутся в одно время
Команды встретятся 9 мая
Фото - УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура Премьер-лиги сезона 2020/21 годов.
26-й тур
9 мая (воскресенье)
Шахтер - Ингулец 17:00
Колос - Динамо 17:00
Заря - Александрия 17:00
Мариуполь - Десна 17:00
Днепр-1 - Рух 17:00
Львов - Олимпик 17:00
Минай - Ворскла 17:00
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Источник:УПЛ
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