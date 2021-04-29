Гусев: Не конспекты конечно, но Луческу умные и мудрые вещи рассказывает

Помощник главного тренера " Динамо " Олег Гусев после завоевания чемпионства рассказало о работе с Мирчей Луческу.

"Очень рад, что "Динамо" снова чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше.

Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему учиться. Сколько - 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждое собрание - можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать.

Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает", - сказал Гусев.