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Гусев: Не конспекты конечно, но Луческу умные и мудрые вещи рассказывает
Олег Гусев рассказал о работе с Мирчей Луческу
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Помощник главного тренера "
"Очень рад, что "Динамо" снова чемпион. Спасибо ребятам за все месяцы работы. Конечно, это прогресс, давно не были чемпионами. Прогресс есть, но останавливаться никто не будет. И Луческу, и президент клуба сказали сейчас, что только идти дальше.
Работа с Луческу? Конечно, у него есть, что взять и чему учиться. Сколько - 40-50 лет стажа. Каждая тренировка, каждое собрание - можно что-то почерпнуть. А когда собирается весь штаб, то за ним можно записывать.
Конспекты Луческу? Ну да. Не конспекты конечно, но умные и мудрые вещи рассказывает", - сказал Гусев.
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