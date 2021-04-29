КДК заслушал доводы Гельзина, но рассмотрение дела снова перенес

КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента " Олимпика " Владислава Гельзина.

Комитет заслушал объяснения сторон (Гельзина и представителей Комитета этики и честной игры) и перенес рассмотрение дела по существу на следующее заседание.

Когда состоится следующее заседание, УАФ не сообщает.

Напомним, что после матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.