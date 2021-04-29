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КДК заслушал доводы Гельзина, но рассмотрение дела снова перенес

Премьер-лига
(1 голосов)

КДК выслушал претензии и пояснения сторон

КДК заслушал доводы Гельзина, но рассмотрение дела снова перенес

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КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

Комитет заслушал объяснения сторон (Гельзина и представителей Комитета этики и честной игры) и перенес рассмотрение дела по существу на следующее заседание.

Когда состоится следующее заседание, УАФ не сообщает.

Напомним, что после матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин КДК УАФ
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Источник:
УАФ

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