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КДК заслушал доводы Гельзина, но рассмотрение дела снова перенес
КДК выслушал претензии и пояснения сторон
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КДК УАФ провел заседание по делу поведения президента "
Комитет заслушал объяснения сторон (Гельзина и представителей Комитета этики и честной игры) и перенес рассмотрение дела по существу на следующее заседание.
Когда состоится следующее заседание, УАФ не сообщает.
Напомним, что после матча с "Шахтером" (0:1) президент "Олимпика" ворвался в прямой эфир и нецензурно прокомментировал работу судьи и высказал претензии комитету арбитров во главе с Лучано Лучи.
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