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Цыганков проводит свой лучший сезон по средней результативности
На счету Виктора 12 голов в 18-ти матчах
Фото - ФК Динамо
Лучший бомбардир "
В нынешнем сезоне на счету Виктора 12 голов в 18-ти матчах, что дает 0,66 голов в среднем за поединок. Это чуть выше, чем в его лучшем сезоне (2018/2019), когда в 31-м матче он отличился 18 раз (0,58).
Таблица средней результативности Цыганкова в УПЛ
1. 2020/2021 - 0,66 (12 голов в 18-ти матчах)
2. 2018/2019 - 0,58 (18 голов в 31-м матче)
3. 2019/2020 - 0,51 (14 голов в 27-ми матчах)
4. 2017/2018 - 0,48 (13 голов в 27-ми матчах)
5. 2016/2017 - 0,15 (3 гола в 20-ти матчах)
Итого: 0,48 голов за карьеру в УПЛ (60 в 123-х матчах).
Отметим, что впереди у "Динамо" три поединка - против "Ворсклы", "Мариуполя" и "Колоса". Если Цыганков сыграет во всех трех из них, то для личного рекорда ему хватит одного забитого мяча.
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