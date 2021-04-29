Стало известно, когда руководство Александрии примет решение по Шарану

Соглашение главного тренера " Александрии " Владимира Шарана с клубом заканчивается 30 июня.

Как сообщает Meta-ratings, 10 мая должна состояться встреча главного тренера с клубным руководством, после которой и станет известно, предложат ли ему пролонгировать отношения.

Скорее всего, в этот же день определится судьба и семи игроков основного состава, у которых также заканчиваются контракты в конце июня.

Напомним, что Владимир Шаран возглавляет "Александрию" с 2013 года, под его руководством "горожане" в 2019 году стали бронзовыми призерами чемпионата УПЛ.

После 24 тура в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, имея в своем активе 29 очков.