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Стало известно, когда руководство Александрии примет решение по Шарану

Премьер-лига
(2 голосов)

Ждать осталось недолго

Стало известно, когда руководство Александрии примет решение по Шарану

Новина українською

Соглашение главного тренера "Александрии" Владимира Шарана с клубом заканчивается 30 июня.

Как сообщает Meta-ratings, 10 мая должна состояться встреча главного тренера с клубным руководством, после которой и станет известно, предложат ли ему пролонгировать отношения.

Скорее всего, в этот же день определится судьба и семи игроков основного состава, у которых также заканчиваются контракты в конце июня.

Напомним, что Владимир Шаран возглавляет "Александрию" с 2013 года, под его руководством "горожане" в 2019 году стали бронзовыми призерами чемпионата УПЛ.

После 24 тура в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, имея в своем активе 29 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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(2 голосов)
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (2)
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леонид Угринович
29.04.2021 в 18:47
Перевіряйте шо ви пишете. У Алексадрії 29 очок.
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balamyt (Boston)
29.04.2021 в 19:29
100% .И это не единственная ошибка сайта..т.к. до сих пор в разделе Бомбардиры ПЛ у Марио Чуже (Днепр1 ) числится 5( 1 ) гол ..вместа 6(1) ..Наверно это неприятно не только игроку но и его почитателям. Но админ сайта как будто ничего не видят и не понимают. Нужно просто исправить .эти ошибки .
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