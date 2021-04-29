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Максим Тейшейра: Мы не жалуемся, но решения арбитра в матче с Зарей были странными
Непонятные судейские решения подметили и игроки Олимпика
olimpik.com.ua
Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра прокомментировал победу своей команды в
"Эмоции переполняют. Для нас это важная победа. Мы проиграли 8 матчей подряд и было крайне необходимо добиться, наконец, нужного результата. Психологически всем в команде было сложно.
Конечно, "Заре" после того как мы получили численное преимущество было тяжело. Соперник стал оставлять много свободных зон. Нам же оставалось лишь сохранить страсть к победе и воспользоваться этим.
Рад, что удалось забить гол. Очень важно было удвоить преимущество, чтобы закрыть поединок. Я много работаю на тренировках над ударами с обеих ног, чтобы реализовывать такие моменты.
В очередной раз очень странное судейство поединка… Но чему здесь удивляться! В предыдущих 3-4 матчах от этого страдала наша команда. Сегодня сетовать на арбитраж может "Заря". Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными – факт.
В любом случае, мы провели хороший поединок и заслужили победу. Будем фокусироваться на своей работе и двигаться дальше", - сказал Тейшейра.
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