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Максим Тейшейра: Мы не жалуемся, но решения арбитра в матче с Зарей были странными

Премьер-лига
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Непонятные судейские решения подметили и игроки Олимпика

Максим Тейшейра: Мы не жалуемся, но решения арбитра в матче с Зарей были странными

olimpik.com.ua

Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Максим Тейшейра прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 10-го тура с "Зарей" (2:1).

"Эмоции переполняют. Для нас это важная победа. Мы проиграли 8 матчей подряд и было крайне необходимо добиться, наконец, нужного результата. Психологически всем в команде было сложно.

Конечно, "Заре" после того как мы получили численное преимущество было тяжело. Соперник стал оставлять много свободных зон. Нам же оставалось лишь сохранить страсть к победе и воспользоваться этим.

Рад, что удалось забить гол. Очень важно было удвоить преимущество, чтобы закрыть поединок. Я много работаю на тренировках над ударами с обеих ног, чтобы реализовывать такие моменты.

В очередной раз очень странное судейство поединка… Но чему здесь удивляться! В предыдущих 3-4 матчах от этого страдала наша команда. Сегодня сетовать на арбитраж может "Заря". Конечно, мы не жалуемся, но то, что решения арбитра были непонятными – факт.

В любом случае, мы провели хороший поединок и заслужили победу. Будем фокусироваться на своей работе и двигаться дальше", - сказал Тейшейра.

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В статье: Заря (Луганск) Олимпик (Донецк) Максим Тейшейра
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Источник:
ФК Олимпик

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